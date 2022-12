O úspěchu často rozhodují drobnosti. Jeden odpal v nastavení duelu s Japonskem scházel Čechům k sedmé příčce. Těsná porážka 1:3 od Nového Zélandu je připravila o play-off. „Určitě jsme mohli skončit lépe. Všichni jsme věděli, že máme na to dostat se minimálně do top šestky. Bohužel to nevyšlo. Jsme devátí, ale předváděli jsme kvalitnější softbal, než naznačuje umístění,“ míní Harris.