Při zahájení sobotního zápasu hráči poklekli na hřiště, aby uctili památku zavražděného George Floyda. Stejné gesto je vidět například u amerických policistů nebo u slavných sportovců. „Byl to kolektivní nápad. Chtěli jsme se touto formou vyjádřit proti rasismu a utlačování lidí,“ prohlásil Dušan Borbély, trenér břeclavských softbalistů, kteří v loňském roce došli až do finále extraligy.

Státní hymna, chvilka na rozhazování a pak rozhodčí zahlásí „play ball!“ Jenže softbalisté z týmu Locos Břeclav poklekli a několik vteřin nic nedělali. Proč? Před vypuknutí sezony se totiž domluvili, že připraví gesto proti rasismu. „V softbale máte dvacet vteřin na nadhoz a uvedení míče do hry. Pokud to nedodržíte, tak vám to rozhodčí připíše jako špatný nadhoz. My jsme po tu dobu chtěli být v pokleku,“ vysvětloval trenér Dušan Borbély.

Po chvilce se břeclavští hráči opět zvedli a nadhazovač Jakub Osička už byl naplno v akci proti pálkaři z týmu ze Sezimova Ústí. „Když popíšu naše gesto softbalovou řečí – chtěli jsme dát rasismu pomyslný jeden strike a pak zbývají jenom dva, aby byl nadobro out,“ dodal trenér Borbély. „Každý máme v softbale kamaráda z jiné země. Dotýkají se nás nepokoje, které se v současné době odehrávají v Americe, ale zároveň nám vadí jakákoliv rasová diskriminace.“

Locos Břeclav inspiroval fotbalový tým FC Liverpool nebo hráči z NFL amerického fotbalu. „Morální hodnoty jsou u nás vštěpovány od začátku, duše týmu totiž pochází ze skautských tradic. Zakladatelé Locos Břeclav vytvářeli jako kroužek. Hráči také pomáhají jako dobrovolníci v době pandemie,“ tvrdil trenér Borbély.

Právě břeclavský tým připravil v loňském roce jeden z největších sportovních příběhů, když se jako nováček v nejvyšší lize dostal rovnou do finále. Přitom věkový průměr je zde kolem 20 let. Čím vynikají? Až fanaticky poctivým přístupem v tréninku, v přípravě před zápasem, a poté talentem. Také v letošním roce by měli břeclavští hráči patřit k favoritům extraligy.

To ostatně potvrdili o víkendu prvními zápasy nového ročníku. V sobotu na domácím hřišti porazili celek Hladoví hroši Sezimovo Ústí jednoznačně 10:3 a 11:1, v neděli pak nebezečný tým Joudrs Praha 8:4 a 5:4.

JIŘÍ UHLÍŘ