V extralize letos startuje o dva týmy více, místo loňských osmi celků je nyní v soutěži hned desítka. Původně měl každý účastník odehrát v základní části 36 zápasů, ale došlo ke změně systému kvůli časové náročnosti původního rozpisu. Deset týmů odehraje v základní části jednou každý s každým dvojzápas.

Z první fáze postoupí šest družstev do Nadstavby A, kde se bude hrát o čtyři postupová místa do play-off. Zbylá čtyři družstva odehrají Nadstavbu B, kde se bude hrát o vyhnutí se play-out. Všechny výsledky ze základní části se započítávají do výsledků obou nadstaveb.

Po nadstavbách se odehraje play-off pro čtyři týmy, tj. semifinále a finále (vždy na 3 vítězná utkání) a série o udržení mezi 9. a 10. celkem po Nadstavbě B (rovněž na 3 vítězná utkání).

Překvapivé stříbro bude obhajovat loňský nováček Locos Břeclav. „Letos to budeme mít určitě těžší, protože si na nás budou dávat soupeři větší pozor. Přesto bychom se chtěli opět prosadit na medailové příčky, protože kádr na to máme. Uvidíme, co s námi udělá nový systém soutěže, který je trochu ošidný. Každé zaváhání se bude těžce napravovat,“ poznamenal manažer břeclavského týmu Tomáš Křivánek.