Břeclav – Softbalisté extraligového nováčka Locos Břeclav zahájili čtvrtfinálovou sérii nejvyšší domácí soutěže dvěma rozdílnými výsledky. V sobotu nejprve v Havlíčkově Brodě podlehli Hrochům 0:1 a v nedělní odvetě pak vyhráli celkem přesvědčivě 4:1.

Locos skončil po základní části na sedmé příčce tabulky, zatímco Havlíčkův Brod byl třetí. Pro mladý břeclavský tým by byl případný postup do semifinále velkým úspěchem. Zbývající duely však musí odehrát na hřišti soupeře. „V areálu Lokomotivy jsou bohužel atletické závody, takže odehrajeme i třetí duel v Havlíčkově Brodě. Snad to nebude zase taková nevýhoda. První dva zápasy čtvrtfinálové série ukázaly, že je to naprosto otevřené,“ uvedl manažer břeclavského Locosu Tomáš Křivánek.