K softballu ho přivedl o tři roky starší bratr Jakub. Později následoval jeho kroky do Havlíčkova Brodu. „Trochu se popichujeme. Vyhráli jsme spolu dva tituly a on se poté vrátil do Břeclavi a já získal další,“ líčí Michal. Teď nastupovali na dvou klíčových postech sestavy Locos. „Bylo moc příjemné být v jednom týmu a zažít oslavy,“ říká Holobrádek a přiznává, že k nim vedla trnitá cesta. Ani finálová série nezačala dle představ Jihomoravanů. V úvodním klání Most nezaváhal, když přehrál Břeclav 4:0. „Porážka nám paradoxně pomohla. Vrátila nás nohama na zem. Titul byl blízko a my se nedokázali soustředit. V hlavách jsme nebyli nastaveni tak, že hrajeme o všechno,“ neskrývá.

V následujících duelech už Painbusters nebodovali (0:7, 0:6 a 0:3). „Před kluky z Mostu smekám. Sehráli výbornou sérii. Rozhodnutí padlo většinou až v závěrečných směnách,“ vybavuje si Holobrádek. „Pomohly nám zkušenosti. To, že jsme s bráchou už nějaké finále odehráli, což se o nikom jiném říct nedalo,“ míní. A také nadstandardní dvojice nadhazovačů. To, že reprezentanti Michal Holobrádek a Jakub Osička neřešili ega a spolupracovali. „S Kubou jsme nejlepší kamarádi a díky tomu nám to klape i na hřišti,“ zdůrazňuje Michal. „Během druhého a třetího finále, které odehrál on, jsme s trenérem řešili možnosti střídání a já mu sám říkal, že to není třeba,“ vypravuje. „Jeden druhému jsme dodávali klid. Věděli jsme, že je na lavičce stejně dobrý náhradník.“

Břeclavští boxeři uspěli na mistrovství České republiky. Přivezli tři medaile

Tím se dostáváme k největší personě Locos – trenéru Dušanovi Borbélymu. „Je to člověk, který dal náš tým dohromady a před nějakými šesti lety, kdy hrál třetí ligu, věřil jeho potenciálu. Dojíždí sto kilometrů z Trnavy. Klubu bezesporu věnuje nejvíce energie a sil,“ oceňuje Holobrádek a prozrazuje něco z metod slovenského stratéga. „Nesnaží se z nás dělat stroje na nejlepší výkon, ale přistupuje k nám jako k osobnostem. S každým si povídá i o mimosoftbalových věcech. Ví, co nás v životě trápí. Jeho zájem se projevuje na pozitivní chemii v mužstvu. Ve všem mu věříme,“ podtrhává nadhazovač, který za faktor X považuje břeclavské fanoušky.

Má s čím srovnávat. „Podpora, která se nám doma dostávala, byla úžasná. V Havlíčkově Brodě je lepší zázemí, ale takové nadšení jsem tam nezažil,“ vysvětluje a přidává příklad. „Hned po ceremoniálu se naše hřiště proměnilo v lunapark. Z ničeho nic se na něm grilovalo, objevily se sudy piva,“ směje se. „My se o nic nestarali a jen slavili. Ukázalo to sílu komunity. Moc rádi jsme společně strávili další hodiny.“

Mám velkou motivaci dostat se výš, přiznává pavlovický kanonýr Vrablic

Toho času nebylo tolik, jak byste si představovali. Na kliku brněnského bytu sahal Holobrádek už před půlnocí. „Druhý den ráno jsem musel do práce. Tím, že se finále hrálo v poledne a slavit se začalo okolo třetí, tak času bylo dost,“ líčí student VUT v Brně, který si vydělává jako analytik v bance. Tedy žádný odpočinek po sezoně. Navíc se blíží reprezentační vrchol – mistrovství světa v Aucklandu. To znamená víkendová soustředění a středeční tréninky v Praze nebo Havlíčkově Brodu. „Čtyři dny v týdnu mám ráno trénink, pak jdu do práce na zkrácený úvazek, abych stíhal školu. A odpoledne zase trénink. Ale dá se to skloubit. Ani se necítím moc unavený. To spíš přítelkyně by si za svou podporu zasloužila nějaký wellness pobyt,“ děkuje.

Možná jí nějaký dárek přiveze z Nového Zélandu, kde se Češi pokusí na přelomu listopadu a prosince o přepsání historie. „Naším cílem je postup ze skupiny. Pokud už budeme ve čtvrtfinále, tak bychom se poprvé rádi probojovali do top 4. Byl by to další splněný sen,“ dodává Holobrádek, který si sny plnit umí.

JIŘÍ UHLÍŘ