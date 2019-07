Val Thorens, Brno – Sám se nazval magorem a podobné označení mu přisuzuje snad každý, kdo se o jeho heroickém počinu dozvěděl. Ovšem záhy přidávají superlativy, které vyzdvihují jeho odvahu, vůli, odhodlání. Cyklistický nadšenec Vladimír Vidim absolvoval patrně nejnáročnější etapu letošní Tour de France. Ovšem na přesné replice historického kola značky Slavia z roku 1896.

Bez převodů a brzd vyjel z francouzského dějiště olympijských her v roce 1992 Albertville do Val Thorans. Náročná alpská etapa měla 135 kilometrů se třemi vrcholy a dohromady 4563 nastoupaných výškových metrů. „Asi mi až teď dochází, jakou šílenost jsem zvládl. Troufnu si říct, že jsem asi jediný magor, který se pustil do takové akce, terénu, stoupání na kole bez přehazovačky a do prudkých sjezdů bez brzd,“ vyznal se Vidim pro server www.welovecycling.cz.