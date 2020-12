Jižní Morava vybrala Ester Ledeckou. Pětadvacetiletou lyžařku a snowboardistku jmenovaly tamní osobnosti v anketě Deníku o sportovce roku vůbec nejčastěji.

Z padesáti oslovených respondentů zmínilo její jméno hned dvanáct z nich a to napříč všemi sporty. Kupříkladu kapitán fotbalistů Vyškova Michal Klesa nebo olympijský šampion v brokové střelbě David Kostelecký. „Je to všestranný sportovec, který se nebojí nových výzev a ví, za čím si jde,“ vyzdvihl ji také břeclavský veslař Dalibor Neděla.

Ledecká letos urvala stříbrné místo v celkovém pořadí Světového poháru ve sjezdu. Třetí byla v kombinaci a dařilo se jí i v jednotlivých závodech na snowboardu.

V hypotetickém klání hvězd skončil na druhém místě fotbalista Tomáš Souček. Jihomoravané mu věnovali jedenáct hlasů. Opíral se přitom zejména o podporu dalších fotbalistů a trenérů, ale i atleta Jiřího Homoláče či hokejisty břeclavských Lvů Filipa Hrbatého. „Svou pílí a pracovitostí se dostal až do Premier League a má výborná čísla. Dokonce se o něj začíná zajímat i Bayern Mnichov,“ okomentoval svou volbu znojemský fotbalista Michal Garčic.

Do závěsu za vedoucí dvojici poslali respondenti hokejového útočníka Davida Pastrňáka. Dravec z Bostonu ve zkráceném ročníku 2019/2020 řádil. Soupeřům v základní části nasázel osmačtyřicet branek a převzal trofej pro nejlepšího střelce NHL bez play-off.

Hlasy jižní Moravy

1. Ester Ledecká (lyžování a snowboarding) 12 hlasů

2. Tomáš Souček (fotbal) 11

3. David Pastrnák (hokej) 8

4.-5. Tomáš Bábek (dráhová cyklistika), Tomáš Satoranský (basketbal) 5

6-7. Petra Kvitová (tenis), Jiří Prskavec (vodní slalom) 3

8.-10. Martina Sáblíková (rychlobruslení), Markéta Davidová (biatlon), Ondřej Palát (hokej) 1

Svými výkony oslovil třeba vyškovského ragbistu Martina Kováře nebo hokejového kolegu Jana Mlčáka z brněnské Komety. „Je to nejblíže mému sportu, dokonce jsem si kdysi proti Davidovi zahrál hokejbal. Obdivuji hlavně jeho přehled ve hře a střelbu, kvůli němu se rád dívám na každý zápas Bostonu,“ ocenil forvarda také hokejbalový reprezentant Matěj Fraňo.

O čtvrté místo se podělili basketbalista Tomáš Satoranský, jenž svádí boj s obry v elitní NBA, s dráhovým cyklistou brněnské Dukly Tomášem Bábkem, který v listopadu kraloval na evropském šampionátu v závodě na jeden kilometr s pevným startem. „Nemůžu napsat nikoho jiného než Bábka. Stát se mistrem Evropy je vždy obrovský úspěch, zvlášť když je to individuální sport. Samozřejmě má u mě obrovské plus, protože je to borec od nás ze štatlu,“ připomněl bývalý prvoligový fotbalista Petr Švancara.

S pouhým jedním bodem skončili na chvostu výběru biatlonistka Markéta Davidová, hokejista Ondřej Palát a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Nejpřekvapivější je to zejména u poslední jmenované.

Sáblíková totiž letos opanovala mistrovství světa v závodě na 3000 metrů a v tom na 5000 metrů urvala stříbro. „Podle dosažených výsledků bych to dal Sáblíkové. Pro mě je víc individuální sport než kolektivní. Sbírá medaile na počkání a pak to vypadá, že je to brnkačka, ale nadře se určitě,“ objasnil svou volbu brokový střelec Komety Jiří Lipták.

Zdroj: Deník / Tomáš Marek

JAROSLAV GALBA