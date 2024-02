Stříbrný medailista ze zářijového mistrovství Evropy v příbřežním veslařském Beach sprintu ve Francii se těšil především na setkání s kolegy sportovci. „Opravdu jsem se těšil, s některými přáteli jsem se dlouho neviděl. O ocenění mi až tolik nešlo, ale každopádně si ho moc vážím,“ uvedl nejlepší sportovec břeclavského okresu pro rok 2023.

Ten za sebou nechal břeclavské softbalisty Jakuba Osičku s Michalem Holobrádkem, čtvrtá skončila plavkyně Radka Podešťová a pátou příčku bral Suského kolega z SVK Aleš Pospíšil. „Měl jsem úspěchy na mistrovství Evropy. V disciplíně, které se primárně věnuju, jsem byl téměř neporažený, k tomu jsem vyhrál na republikové úrovni i v klasickém veslování,“ jmenoval Suský loňské úspěchy, díky nimž ovládl tradiční anketu.

Ze slavnostního galavečera, který moderovali Zbyněk Háder s Miroslavem Strouhalem a hudebně doprovodila dětská cimbálová muzika Palička z Velkých Pavlovic, si kromě ocenění odnesl i vzpomínky. „Večer jsem si moc užil, bylo to opravdu fajn,“ dodal s úsměvem.

Loňské vítězství obhájili i softbalisté Locos Břeclav, kteří navázali na triumf z minulé sezony a v polovině října obhájili extraligový titul. Přemožitele stejně jako loni nenašel ani plavec a atlet Lukáš Drobilič, který ovládl kategorii nejlepšího sportovce do patnácti let.

Talentem do devatenácti let se stala cyklistka Beata Hermanová, kategorii kolektiv mládeže ovládl team dívek cyklistického klubu Sportcomplex Břeclav. Ocenění sympaťák Deníku získal poštorenský Bronislav Antoš, který se zúčastnil několika mezinárodních hasičských závodů a probojoval se až na mistrovství světa v Miami. V letošním roce se připravuje na Olympijské hry hasičů v Dánsku. Jeho disciplína je TFA - Nejtvrdší hasič přežívá.

Sportovec roku 2023 - výsledky:

Sportovec okresu

1. Suský Aleš (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

2. Osička Jakub (softbal - LOCOS Břeclav)

3. Holobrádek Michal (softbal - LOCOS Břeclav)

4. Podešťová Radka (plavání - Fakultní klub Brno-plavání Hustopeče)

5. Pospíšil Aleš (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

Talent do 15 let

1. Drobilič Lukáš (plavání, atletika - DELFÍN Břeclav, TJ Lokomotiva Břeclav)

2. Kocman Matyáš (atletika - Lokomotiva FOSFA Břeclav)

3. Cupáková Bára (stolní tenis - KST FOSFA LVA)

4. Schmidová Nina (tenis - TC BORS Club, TK Agrofert Prostějov)

5. Lipková Hana (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

6. Novotná Natálie (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

7. Kopřivová Eliška (stolní tenis - KST FOSFA LVA)

8. Kratochvílová Sára (moderní gymnastika - SK MG Břeclav)

9. Málková Michaela (plavání - Fakultní klub Brno-plavání Hustopeče)

10. Šulák Lukáš (judo - TJ Sokol Tvrdonice)

Talent do 19 let

1. Hermanová Beata (cyklistika - SPORTCOMPLEX Břeclav)

2. Novák Alex (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

3. Březovič Richard (atletika - Lokomotiva FOSFA Břeclav)

4. Dubcová Kristýna (akrobatické fitness - TJ Sokol Kostice)

5. Svobodová Lucie (plavání - Fakultní klub Brno-plavání Hustopeče)

Kolektiv dospělých

1 .muži softball LOCOS Břeclav

2. ženy volejbal Lokomotiva FOSFA Břeclav

3. ženy stolní tenis MSK GUMOTEX Břeclav ZFP Group

Kolektiv mládeže

1. team dívek cyklistika SPORTCOMPLEX Břeclav

2. dorost veslování Slovácký veslařský klub Břeclav

3. kadeti softball LOCOS Břeclav

Trenér roku

Herman Petr (cyklistika - SPORTCOMPLEX Břeclav)

Wozar Martin (volejbal - Lokomotiva FOSFA Břeclav)

Kubát Vlastimil (softball - LOCOS Břeclav)

Akce roku

Hlinka Gretzky Cup (lední hokej)

Sportovec okresu - krajánek

Bukovská Magdaléna (volejbal - Le Pays d’Aix Venelles Volley-Ball, Francie)

Sportovec roku - handicap

Prchlík Filip (stolní tenis - KST FOSFA LVA)

Pavlovová Anna (volejbal - Lokomotiva FOSFA Břeclav)

Čulenová Kamila (armsport - TJ Sokol Kostice)

Kamenská Veronika (Para-katare - Nidoshinkan dojo)

Síň slávy

Cinádr Jiří (judo - TJ Sokol Tvrdonice)

Akai Josef (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

Hlavenka Rudolf (fotbal - Tatran Poštorná)

Richter Zdeněk (fotbal - Velké Němčice)

Rylich Ivan (volejbal - Lokomotiva FOSFA Břeclav)

Chlumecký Zbyněk (atletika - Lokomotiva FOSFA Břeclav)

Cena Deníku - sympaťák

Antoš Bronislav (TFA - Sbor dobrovolných hasičů Poštorná)