Slavnostní večer si užil i jeho trenér Josef Akai, který se svým kolegou Petrem Poláškem, převzal ocenění pro trenéra roku. „Jsme spokojený, po delší době jsme měli opět spoustu oceněných svěřenců, což je pro trenéra vždycky nejdůležitější. Myslím, že minulá sezona byla pro náš klub exkluzivní, možná i nejlepší v klubové historii,“ uvedl s nadšením Akai.

Kategorii dospělých kolektivů opanovali softbalisté Locos Břeclav, kteří v minulém roce ovládli českou extraligu. „V minulosti jsme kategorii už jedenkrát vyhráli, ale nesmírně si ocenění vážíme. Tota cena má ještě větší váhu, protože jsme v minulé sezoně vyhráli premiérový titul, na který jsme dlouho čekali,“ prozradil softbalista Martin Magula.

Ocenění pro nejúspěšnější sportovní akci roku převzal organizátor Hustopečského skákání Zbyněk Háder. Mezinárodní skokanský mítink vyhrál tuto kategorii poněkolikáté a nemá mezi vrcholovými událostmi na Břeclavsku konkurenci. „Je to pro mě srdcová záležitost. Každý pořadatel chce, aby jeho akce byla oceněna. Ale mrzí mě to vůči ostatním akcím na Břeclavsku, které by si ocenění rovněž zasloužily,“ pravil Háder.

Proto navrhl, aby v následujících letech byly odděleny vrcholové události od masových akcí. „Přál bych si, aby byly vyhlášeny dvě akce. Když tam budeme pořád my, budu spokojený, ale mělo by se dostat i na další, kterým by ocenění pomohlo k prezentaci a další práci. Říkám to proto, že pokaždé, když dostanu tuto cenu, mám nádherný pocit, který mě nabíjí do dalších organizačních činností,“ netajil šéf Hustopečského skákání.

Jana Piškulová převzala ocenění Sympaťák Deníku.Zdroj: Igor ZehlCenu Deníku pro největšího sympaťáka získala osmnáctiletá atletka Lokomotivy Břeclav Jana Piškulová. „Absolutně jsem to nečekala. Jsem ráda, že můžu být součástí takové akce, ještě nikdy předtím jsem pozvánku nedostala. Myslím, že mi k tomu dopomohly úspěchy z minulého roku a rychlý progres, který se mi podařil,“ pověděla nadějná sportovkyně.

Reprezentantka České republiky z halového mistrovství světa juniorů v atletice zůstane i po ocenění sama sebou. „Jdu dál za svým snem a maximálně budu dřív. Dávám sportu všechno a mám velké ambice. Vážím si podpory těch, kteří pro mě něco dělají. Bez nich bych tady rozhodně nebyla,“ uznala Piškulová.

Sportovec roku 2022 - výsledky:

Sportovec okresu

Suský Aleš (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

Nedělová Markéta (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

Oberndorfer Tomáš (atletika - TJ Lokomotiva Břeclav)

Pospíšil Aleš (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

Rada Martin, Jugas Jaroslav (motosport - AGROTEC CZECH ABARTH TEAM)

Talent do 15 let

Drobilič Lukáš (plavání, atletika - DELFÍN Břeclav, TJ Lokomotiva Břeclav)

Jadrná Adéla (cyklistika - SPORTCOMPLEX cycling team)

Kašík Lukáš, Třináctý Jiří (veslování - Slovácký veslařský klub Břeclav)

Březovič Richard (atletika - TJ Lokomotiva Břeclav)

Hermanová Beáta (cyklistika - SPORTCOMPLEX cycling team)

Štěpánek Adam (stolní tenis -KST Fosfa LVA)

Kratochvílová Sára (moderní gymnastika - SKMG Břeclav)

Kocman Matyáš (atletika - TJ Lokomotiva Břeclav)

Zajíček Jiří (box - Fosfa Boxing Club Břeclav)

Michl Bruno (box - Fosfa Boxing Club Břeclav)

Talent do 20 let

Němcová Barbora (cyklistika - SPORTCOMPLEX cycling team)

Vališová Tereza (lední hokej - HC Lvi Břeclav)

Dubcová Kristýna (fitnes - TJ Sokol Kostice)

Hermanová Adéla (cyklistika - SPORTCOMPLEX cycling team)

Jadrná Veronika (cyklistika - SPORTCOMPLEX cycling team)

Kolektiv dospělých

Locos Břeclav - muži (softbal)

HC Lvi Břeclav - ženy (lední hokej)

MSK Gumotex Břeclav ZFP Group - ženy (stolní tenis)

Kolektiv mládeže

HC Lvi Břeclav - 9.třída (in-line hokej)

SVK Břeclav - mladší žákyně (veslování)

HC Lvi Břeclav - dorost (hokej)

Trenér roku

Herman Petr (cyklistika - SPORTCOMPLEX cycling team)

Akai Josef, Polášek Petr (veslování SVK Břeclav)

Formánek Adam (atletika - TJ Lokomotiva Břeclav)

Akce roku

Hustopečské skákání 2022 (atletika - Město Hustopeče a Atletika Hustopeče)

Sportovec okresu - krajánek

Anna Jaborníková (cyklistika - SPORTCOMPLEX cycling team)

Síň slávy

Klemeš Vladimír (plavání - Plavecký klub Hustopeče)

Řačák František (volejbal - Kobylí)

Hýbner Jaroslav (stolní tenis - MSK Gumotex Břeclav ZFP Group)

Cena Deníku - sympaťák

Piškulová Jana (atletika - TJ Lokomotiva Břeclav)

Sportovec roku - handicap

Kamenská Veronika (para karate, kategorie K10 Blind and visually impaired female - Nidoshinkan Dojo, o.s.)

