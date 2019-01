BŘECLAV - Squashista Ladislav Burian se kvalifikoval na mistrovství České republiky, konané o víkendu v Praze.

Na mistrovství má Burian šanci ve druhém kole potkat českou jedničku Koukala. | Foto: DENÍK/Michal Čejka

Ne každému se povede splnit si svůj životní sen. Ladislavu Burianovi se to povedlo. Dlouholetý tenista našel zalíbení v jiném raketovém sportu, ve squashi. A v něm se dostal, i přes pokročilý sportovní věk, dokonce na mistrovství České republiky. „Navíc jsem samouk, to asi nemůže říct nikdo z české špičky. Začínal jsem se učit podle nahraných záznamů z mezinárodních turnajů,“ prozrazuje na sebe zajímavost Burian.

V České republice se squash hraje přibližně patnáct let, v Břeclavi sedm. Tak dlouho ho hraje on sám. „Musel jsem si osvojit jiné údery, než na které jsem byl zvyklý z tenisu. Hlavní však bylo naučit se pohybovat,“ vysvětluje držitel trenérské třídy. Burian říká, že pro něj nebylo tak náročné dostat se mezi českou špičku. „Stojí to ale spoustu času a peněz. Ze všech nominovaných na mistrovství jsem měl asi nejhorší tréninkové podmínky,“ osvětluje současný devětadvacátý hráč v republikovém žebříčku. V našem reginou totiž nenašel žádného schopného sparingpartnera a tak musí jezdit do Brna či Olomouce, kde je sám členem squashového klubu. Ten si v letošní sezóně zajistil postup do nejvyšší soutěže.

K nadcházejícímu mistrovství říká: „Hodně bude záležet na štěstí při losu. Může se stát, že třeba dostanu Koukala, českou jedničku.“ Pokud mu vydrží fyzička a nepřijde žádné zranění, rád by se příští roky pravidelně kvalifikoval na mistrovství republiky Masters. „A taky si chci zkusit extraligu,“ prozrazuje.

Ve své trenérské práci spatřuje klady i zápory: „Určitě mám třeba větší cit v ruce. Ale trenéřina zabere spoustu času.“ Do budoucna plánuje další cíl. Rád by v Břeclavi založil squashovou školu. „Otázkou je, jestli se najde dost zájemců. Ale tento sport se dynamicky rozvíjí, navíc není nijak zvlášť finančně náročný. Určitě méně než tenis,“ odhaluje své plány a dál srovnává, „tenis má své kouzlo, ale squash je rychlejší, dynamičtější a fyzicky nesmírně náročný. Je to skvělá příprav pro tenisty. Pro mě bylo těžší se přeorientovat zpět na tenis, je to o něčem jiném,“ neodpustí si závěrem srovnání podobných sportů. „Je velká škoda, že squash není k vidění na olympiádě. Pokud by tomu tak bylo, lidé by poznaly, jak je to nesmírně atraktivní sport,“ lituje závěrem.