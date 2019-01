Břeclav – Už dva roky po sobě břeclavští squashisté postupují v hierarchii soutěží vzhůru. Teď ale narazili na výkonnostní strop. Letos začali hrát první ligu a s výraznou posilou z Brna prošli v relativním klidu první čtvrtinou soutěže. Pak shodou okolností o posilu přišli a druhou čtvrtinu odehráli s čistě břeclavskou sestavou.

Squashisté Břeclavi. | Foto: archiv oddílu

Hlavní otázkou tedy zůstává, zda za každou cenu udržet vybojovanou první ligu za cenu posilování zvenčí, nebo hrát jen druhou ligu. Vedoucí břeclavských squashistů Robert Helešic i celý tým však nevěší hlavu a dál shání jak sponzory, tak případnou další novou tvář.

Břeclavané jsou v tabulce devítimístné první ligy pátí s vyrovnanou bilancí čtyř výher a čtyř porážek. Postavení v tabulce ale dost zkresluje.

„Nastoupili jsme do první ligy s naší nejsilnější sestavou, kterou jsme schopní v Břeclavi složit. Podařilo se nám navíc sehnat juniorského reprezentanta Jana Rybu z Brna. Je to šikovný patnáctiletý kluk. Měli jsme ho mít na hostování v první půlce sezony. Předpokládali jsme, že by neměl mít v první lize problém vyhrávat. Splnil svou úlohu. Prohrál v první lize jen jednou, ale v Brně potom došlo ke zranění jejich klíčových hráčů, tak si ho stáhli zpět do extraligy. Pak už nesmí v nižší soutěži hrát,“ vypráví neradostný příběh svého týmu Helešic.

Bez dvojky

Ztráta týmové dvojky se samozřejmě projevila i na výsledcích. Na místo čtverky tak k Ladislavu Buriánovi, Martinu Jílkovi a Robertu Helešicovi musel nastoupit Marek Rolník, který s tak vysokou soutěží nemá zkušenosti.

„Je samozřejmě mnohem těžší vyhrávat, když jsme přišli o naši dvojku. Pokud můžeme bez posil něco vyhrát, bude to vždy boj do posledních míčků, žádná jasná záležitost,“ je si vědom devětatřicetiletý hráč, že to bude na jaře hlavně boj o udržení. Pokud tedy nezískají kvalitní posilu.

„Máme problémy doplnit hráče i do třetí ligy tak, aby ji mohli hrát. Tady na okrese hráče takové výkonnosti nenajdete. Můžeme se dívat na posily jedině z Brna, Znojma nebo ze Slovenska,“ vysvětluje Helešic. A právě od našich východních sousedů by mohla přijít záchrana.

„Možnost získat hráče tu je, slovenské týmy sem rádi pustí hráče na hostování. Otázkou ale zůstává, jestli to bude v našich finančních možnostech. První nástin podmínek totiž nezněl moc optimisticky. Je možné, že si ho prostě nebudeme moci dovolit,“ krčí rameny vedoucí týmu, který přiznává, že si stále plno věcí musí platit sami.

Dotace nestačí

Od města prostřednictvím Lokomotivy dostali pětitisícovou dotaci. Na uživení posil a veškerou administraci klubu to ovšem zdaleka nestačí. Přesto jsou za ni vděční.

Helešic na rovinu přiznává, že s hráčskou základnou ani se sportovním zázemím nemohou v první lize soupeřům konkurovat. A soupeři to vědí, přesto Břeclav nijak nešetří. První ligu hrají už jen kluby z velkých měst. Břeclav má za soupeře například jeden pražský tým, dále dva brněnské, první ligu hraje ještě Olomouc, Pardubice, Zlín nebo Frýdek-Místek.

„Díky příznivému losu jsou dojezdové vzdálenosti letos ještě příjemnější než loni. Do Prahy ani do Frýdku třeba vůbec nejedeme. Cestujeme většinu času po dálnicích,“ nachází na sezoně i pozitiva momentální břeclavská trojka.

Té však společně s Ladislavem Buriánem táhne na čtyřicítku, a i zbytek týmu se blíží ke třicítce. „Možná máme navrch takticky, máme to v hlavě, ale fyzicky nás ti mladší soupeři přehrávají. Ti náctiletí hráči už jsou výkonnostně úplně někde jinde,“ poukazuje na věk svůj i svých spoluhráčů Helešic. Elán je však neopouští a chtějí pokračovat.

Zachránit se ale Břeclavané chtějí za každou cenu. Podle toho, jak liga dopadne, budou na jaře debatovat o tom, co bude dál. Když se udrží, budou muset znovu hledat posilu, která by jim zajistila potřebnou kvalitu v týmu. Kdyby se naopak sestoupilo, tak hrozí, že by Břeclavané přišli o svou jedničku Buriána, který má stále nabídky z první ligy.

Je to začarovaný kruh. Jak to dopadne, na to si budeme muset počkat do jara příštího roku. Druhá polovina první ligy squashistům začíná až na konci ledna a končí ve druhé polovině dubna.