„V létě mě kontaktovala Britt, jaké mám plány pro nadcházející sezónu. Bylo to již po ukončení mé reprezentační kariéry. Když mě následně oslovil holandský svaz, souhlasila jsem a uzavřeli jsme dohodu o spolupráci s tím, že pro tuto sezónu budu její osobní kouč. První akcí mělo být Mistrovství Evropy, které ale bylo zrušeno,“ uvedla Dana Čechová pro webové stránky České asociace stolního tenisu.

Světový pohár se bude hrát 8. - 10. listopadu ve městě Weihai na severu Číny. Účastní se ho 21 hráček, několik nominovaných podle předpokladů chybí, ať již z epidemiologických důvodů či kvůli zranění. "Už jen získání víz bylo velmi obtížné. Jedinou možností bylo politické pozvání. Nakonec jsem ho získala pár dní před odletem. Ani to mi ale negarantovalo, že do Šanghaje odletím. Musela jsem mít negativní test na COVID ne starší než 72 hodin, který musel být potvrzen čínskou ambasádou. Až na základě tohoto potvrzení jsem mohla nastoupit do letadla. I to byl ale problém. Letový provoz je velmi omezený, do Číny se smí letět jen přes vybrané země. Nakonec jsme vsadily na odlet z Frankfurtu a doufaly, že let nebude zrušen. Vyšlo to. Už nyní ale víme, že nás čekají komplikace při návratu. Byl zrušen náš zpáteční let z Kodaně do Frankfurtu, takže nás čeká noc na letišti, protože díky situaci s COVIDem nás nepustí do hotelu," popsala Čechová komplikace s cestováním.