O tom, kdo převezme ocenění, rozhodovali členové sportovní komise města na základě návrhů, které zaslaly sportovní oddíly i občané. Bylo dohodnuto, že v každé kategorii budou ocenění tři nejlepší, bez určení pořadí.

KOLEKTIVY ŽACTVA

Atletická přípravka Lokomotivy Břeclav získala 1. místo v krajské soutěži. Členové družstva zvítězili i v řadě individuálních soutěží.

Čtyřka starších žáků SVK Břeclav (Matěj Halady, Matěj Kašík, Jakub Mališ, Hugo Pfeifer) Posádka párové čtyřky byla ve své kategorii zlatá na mistrovství Moravy, na mistrovství ČR obsadila 3. místo, stejně jako ve finále Českého poháru.

Žákovské družstvo volejbalistů Lokomotivy Břeclav, vítěz krajského přeboru žáků 2017/2018. Vítězové moravské kvalifikace na mistrovství ČR, kde obsadili 7. místo. Vítězové Českého poháru v oblasti Východ.

KOLEKTIVY DOROSTU A JUNIORŮ

Fotbalisté MSK Břeclav U19, vítězové krajského přeboru, postoupili do Moravskoslezské divize.

Dvojka SVK Břeclav Dalibor Neděla a Aleš Pospíšil, v roce 2018 byli nejlepší juniorskou dvojkou v ČR. Suverénně zvítězili na mistrovství ČR jak v klasické trati, tak i ve sprintu. Na ME ve francouzském Graveline vybojovali na dvojce 6. místo a na juniorském MS v Račicích ve čtyřce skvělé 5. místo.

Čtyřka SVK Břeclav Petr Polášek, Martin Ježek, Matěj Helešic, Patrik Ptáčník, obsadila na mistrovství ČR v nepárové čtyřka s kormidelníkem 3. místo. Na mistrovství ČR ve sprintu získali 2. místo na nepárové čtyřce a 3. místa na párové čtyřce a v závodě osmiveslic.

KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH

Gunners Břeclav, air hockey - 3. místo na MČR, 4. místo v Českém poháru družstev, účastník 1. ligy ve šprtci.

Stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav, 2. místo v extralize, 1. místo v Českém poháru. Tým tvoří Karin Adámková, Dana Čechová a Vivien Ellö.

TJ Lokomotiva Břeclav - muži, v 1. lize družstev obsadili 3. místo.

TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI

Bořivoj Lánský, TJ Lokomotiva Břeclav, vedoucí atletického družstva mužů, dlouholetý funkcionář, startér, trenér.

Věra Krásná, Soukromá škola bojových sportů, dlouholetá trenérka juda. Trenérka I. třídy a držitelka 3. DANu. Judo se v Břeclavi pod jejím vedením těší stále velmi velkému zájmu, členská základna je již 132 dětí.

Petr Herman, Sportcomplex Břeclav, cyklistika, podepsán pod všemi úspěchy Sportcomplexu, ředitel závodu Trofeo Cinelli - Velké ceny Hlohovce).

SLAVNÍ ODCHOVANCI, OSOBNOSTI BŘECLAVSKÉHO SPORTU

Šárka Fibingrová, silový trojboj, Iron Warriors Zlín, mistryně Moravy i ČR v silovém trojboji, účastnice MS ve Švédsku. Držitelka tří národních rekordů.

Michal Holobrádek, softbal, Hroši Havlíčkův Brod, nadhazovač roku, nejlepší evropský nadhazovač, účastník MS a mistr Evropy. V létě se zúčastnil v USA nejprestižnějšího turnaje na světě International Softball Congress , kde byl vyhlášen nejlepším nováčkem turnaje.

V létě reprezentoval na Intercontinetal Cupu.

Lucie Myslivečková, krasobruslení, spolu se svým tanečním partnerem Lukášem Csolleyem se zúčastnila v roce 2018 tří nejvýznamnějších krasobruslařských akcí: mistrovství Evropy (17. místo), olympijských her (20.) a mistrovství světa (25.). Je prvním sportovcem z Břeclavska v historii, který startoval na zimní olympiádě.

JEDNOTLIVCI ŽACTVO (DO 15 LET)

Adéla Baranovská, moderní gymnastika, SK MG Břeclav, přebornice JM soutěžní oblasti v II. kategorii kombinovaného programu a mistryně MČR v ml. žákyních kategorie II.

Anastasia Komarova, moderní gymnastika, SK MG Břeclav, přebornice JM soutěžní oblasti ve III. kategorii kombinovaného programu, 1. místo na MČR starších žákyň.

Anna Jaborníková, cyklistika, Sportcomplex Břeclav, čtyřnásobná mistryně České republiky v dráhových disciplínách, mistryně ČR v časovce jednotlivců, 2. na MČR v časovce dvojic a 3. v silničním závodě.

JEDNOTLIVCI DOROST A JUNIOŘI

Jakub Petrjanoš, atletika, Lokomotiva Břeclav, 3. místo na MČR dorostu v trojskoku, reprezentoval v mezistátním utkání dorostu ČR-Slovinsko-Chorvatsko-Slovensko, je na 1. místě v ČR v tabulkách ročníku 2002 v trojskoku.

Simon Kaňa, stolní hokej - šprtec, Gunners Břeclav. Na ME v air hockeyi 2. místo, ME ve šprtci dělené 1. místo. Mistr ČR v air hockeyi a 4. na MČR ve šprtci.

Tomáš Oberndorfer, atletika, Lokomotiva Břeclav, 4. místo na MČR dorostu na 110 m př., 1. místo v tabulkách ČR ročníku 2002 na 110 m př.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ

Karin Adámková, stolní tenis, MSK Gumotex Břeclav, účastnice MS a ME 2018, akademická mistryně ČR ve dvouhře, čtyřhře a mixu, 3. místo ve čtyřhře na turnaji světové série v Bělorusku.

Dana Čechová, stolní tenis, MSK Gumotex Břeclav, účastnice MS a ME 2018, 2. místo ve dvouhře na MČR.

Markéta Nedělová, veslování, SVK Břeclav, startovala na mistrovství světa do 23 let (8. místo ve čtyřce), na akademickém MS (5. na dvojskifu) a na ME do 23 let (2. místo na osmě), . Mistryně ČR do 23 let v dlouhé trati na skifu.