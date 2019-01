Frýdlant - Ke druhému semifinálovému utkání mistrovství ČR družstev žen ve stolním tenisu jely hráčky MSK Břeclav do Frýdlantu s velkým odhodláním.

Dobře připravený celek MSK druhé utkání zvládl, vyhrál 5:3 a vynutil si rozhodující, třetí utkání. Výhra mohla být vyšší, za stavu 4:1 měla Olesja Stachova tři mečboly na Harabaszovou, po ní ještě v krásném zápasu vedla Ivana Weberová v pátém setu 9:8 nad českou jedničkou Štrbíkovou. Klíčem k úspěchu ale byla Číňanka Mai Gejie, která získala plný počet bodů .



Nejprve si lehce poradila s Horákovou, pak ve velmi vyrovnaném duelu proměnila až šestý mečbol se Štrbíkovou a vyhrála i nad Harabaszovou, která je jí herně hodně nepříjemná.



Harabaszovou porazila v úvodní sérii dvouher i Weberová, což byl další důležitý moment druhého semifinále.



Pak ještě Weberová zdolala trojku Frýdlantu Horákovou. Stachova kromě další ztracené koncovky s Harabaszovou nestačila na Štrbíkovou. Na závěrečnou dvouhru ji vystřídala Veronika Malíková, která svůj zápas s Horákovou jen rozehrála.



V prvním setu prohrávala 3:8, ale dokázala ještě vyhrát 12:10, ke druhému setu již nedošlo, protože utkání bylo ukončeno po dosazení vítězného pátého bodu Břeclavi. Celkově bylo utkání hodně bojovné a mělo vysokou sportovní úroveň.



Ženy MSK Břeclav Gumotex se vrátily na noc do domácího prostředí, aby se v sobotu po obědě znovu vydaly do Frýdlantu k rozhodujícímu duelu.

Frýdlant se vytasil s novou taktickou variantou. Do sestavy na třetí místo postavil trenérku Hrachovou.



Ta hned v úvodu vzala set Mai, ve druhé sérii dokonce dva Weberové a brzdila tak bodový přírůstek pro Břeclav.



Stachova začínala s Harabaszovou a znovu to byl pětisetový boj. Reprezentantka Gumotexu vedla 2:1 na sety. Následné tři úderové výměny ale získala dvojka Frýdlantu pro sebe a v pátém setu si již držela vedení do konce.



Weberová se Štrbíkovou začaly oboustranně s chybami, koncovku prvního setu lépe zvládla jednička Frýdlantu a patřil jí i celý druhý set. Ve třetím dějství měla Weberová tři setboly, všechny ale její odvážně útočící soupeřka odvrátila.



Na 2:2 srovnala Mai vybojovanou výhrou nad Harabaszovou. Stachova podle očekávání podlehla Štrbíkové, stav byl 3:3 a došlo k zápasům pravdy mezi jedničkami, dvojkami a trojkami .



Nejprve se střetly Weberová s Harabaszovou. Hráčka MSK vyhrála koncovku prvního setu, ve druhém měla setbol, když ale set ztratila, podlehla vytrvalému útočnému tlaku soupeřky.



Mai se Štrbíkovou prohrála rychle první set a ve druhém byl pro ni nepříznivý stav 2:7, když začala střádat bod za bodem a dostala se do vedení 9:8.



Štrbíková ale znovu ukázala, jak je velkou hráčkou a skvělými zásahy získala ještě set pro sebe. Třetí sadu vyhrála Mai s nadhledem, ve čtvrté odvrátila dva mečboly (8:10), ale v koncovce znovu uspěla Štrbíková.



Nadělila Číňance porážku, získala vítězný pátý bod Frýdlantu a zajistila tak postup Severomoravanek do finále.