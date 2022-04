Před Vánoci se zúčastnil natáčení jubilejního stého dílu show, která se na obrazovkách objevila v pátek. „Váhal jsem, zda tam jít, nebo ne, protože jsem nevěděl co čekat, měl jsem respekt. Nakonec jsem dobře udělal. Veškerý stres ze mě hned opadl, panovala uvolněná atmosféra. Byly to tři hodiny zábavy, které sestříhali asi na hodinu a půl, smáli jsme se celou dobu. Sešla se tam dobrá parta včetně moderátora,“ líčil Lipták.

Pořád tvoří a moderuje Libor Bouček a ve znalostech spojených s Českou republikou soutěží týmy dvou stálých hereckých kapitánů – Vojtěcha Kotka a Jakuba Prachaře.

Lipták společně s oštěpařem Jakubem Vadlejchem a moderátorkou Terezií Tománkovou patřili do Prachařova týmu, s Kotkem soutěžili moderátorka Světlana Witowská, judista Lukáš Krpálek a kanoista Lukáš Rohan.

Střelec z Rajhradic exceloval především při hádání zvířat ze zoologické zahrady, které předváděl kapitán Prachař. „To máme natrénované z dětských her, když se sejde parta při dovolené na chatě, tak hráváme. Nevím, zda bych to dokázal tak pěkně jako Jakub, perfektně zvířata předváděl a ulehčil nám to, pak slova létají sama,“ usmál se Lipták.

Naopak při hudebních ukázkách tápal. „Určit název skladby a interpreta, v tom jsem mimo mísu,“ přiznal.

Zapotil se také při kolování „dárkové“ krabice. Soutěžící odpovídají na moderátorovy otázky a mohou ji posunout dál jen po správné odpovědi. Krabice po uplynutí stanového času exploduje a vyletí z ní konfety. „Sice nám před natáčením režisér říkal, co nás čeká, ať nejsme nervózní, ale když krabice začne vibrovat a kouří se z ní, soustředíte se na něco jiného než na otázku. Měl jsem ji asi půl minuty před koncem, což jsem v tu chvíli nevěděl. Jste myšlenkami jinde, když kouří a může každou chvíli bouchnout. I na jednoduchou otázku odpovíte blbě, naštěstí jsem si vzpomněl, kdy chodí Mikuláš a poslal ji dál,“ culil se střelec.

ORIGINÁLNÍ SLIVOVICE

Vzhledem k jubilejnímu stému dílu si aktéři připili z originální slivovice a vítězný tým obdržel dort. Radoval se Lipták se svými parťáky. „Po natáčení jsme chvíli pokecali, rozkrájel se dort a rozjeli jsme se domů. Vítězství přitom nebylo tak jednoznačné, chvíli to vypadalo, že Vojta Kotek na závěr vytočí na kole padesát bodů. Už jsme byli smutní, ale ještě to skočilo na čtyřku, takže jsme se radovali. Sranda byla až do konce,“ popsal Lipták.

Teď se ovšem chystá na ostrý rozjezd sezony. Po Velikonocích zamíří s Davidem Kosteleckým a Pavlem Vaňkem na Světový pohár v italském Lonatu. Soupeři se touží poměřit s úřadujícím olympijským vítězem. „Od olympiády jsme byli jen na finále svěťáku, kde se sešla hrstka střelců. Asi každý mě chce porazit a získat můj skalp. Možná o mě bude větší zájem, nebudu mít klid mezi položkami. Uvidíme, jak to zvládnu, mám už nějaký věk, tak se s tím snad poperu a nerozhodí mě to. Samozřejmě vítězstvím na olympiádě kariéra nekončí, nemám nic zadarmo, musím se snažit dál,“ uvědomil si brokař brněnské Komety.

Formu má, o víkendu ovládl kontrolní reprezentační závod v Plzni. „Každé ráno napadal sníh, rychle roztál, počasí nám moc nevyšlo, ale všichni jsme měli stejné podmínky. Spousta lidí prochladla, foukal vítr, taky pršelo, šlo o dobrý trénink do těžkých podmínek, od toho se odvíjely výsledky. V létě za dobrého počasí by byly pravděpodobně vyšší, musíme to tak brát,“ pravil brokař brněnské Komety.

Na konci března oslavil čtyřicáté narozeniny, zatím však neměl prostor na party. „Jen s rodinou jsme si připili na večeři. Pravděpodobně nechám oslavu na nějaký volný víkend v létě a udělám ji v Rajhradicích. Ogrilujeme selátko a narazíme sud. Dopředu se slavit nemá, ale když to bude o dva tři měsíce později, nic se neděje. Volných víkendů máme jako šafránu, musíme najít termín,“ doplnil.

Dárek už dostal od jablonecké mincovny, kde si den před kulatinami vyrazil s dalšími úspěšnými sportovci mince se svým portrétem připomínající zlatý triumf v Tokiu. Vzniklo dvě stě zlatých a pět set stříbrných. „Je to pěkné gesto od mincovny, jednu stříbrnou jsem dostal a zlatou už mám taky v Brně nachystanou k vyzvednutí. Je to pěkná památka, kterou zdědí dětí. Jednou se na mince třeba podívají vnoučata a řeknou si, že děda vyhrál na olympiádě,“ uvažoval Lipták.