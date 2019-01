Břeclav - Jeden z největších koňských klenotů dostihové stáje Bors Břeclav šestiletý tmavý hnědák Rocky of Gracie definitivně v letošním roce ukončil úspěšnou dostihovou kariéru a odchází jako hřebec plnit své hlavní poslání. Bude v připouštěcí sezoně 2015 nabízet své služby plemeníka v Zemském hřebčinci v Tlumačově.

Z Rockyho teď bude plemeník. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

„S Rockym jsme o zařazení do chovu počítali v podstatě hned od vítězného okamžiku v dnes již památném slovenském derby 2011. Po krátké anabázi v přípravě na překážkovou část kariéry jsem letos rozhodl o jeho definitivním zařazení do chovu," vysvětluje majitel stáje Luděk Mikulecký.

Rocky již má své první dva potomky, letošní hříbata z napajedelských matek kobylku Wave of Gracie a hřebečka Faith of Gracie. „Oba dva vypadají moc dobře. I proto, že je Rocky mou srdeční záležitostí, tak jsem bez váhání oba potomky z Napajedel koupil," vysvětluje Mikulecký.

Faith se prohání spolu se svými vrstevníky na pastvinách u Nového Dvora, kobylka je „ve školce" se spolu věkem rovnými koňskými slečnami u soukromého chovatele v nedalekém Terezíně.

Oba dva svou dostihovou kariéru zahájí v barvách břeclavské stáje Bors nejdříve v dostihové sezoně v roce 2016.

Rocky of Gracie běhal od dvou do čtyř let, na rovinách absolvoval osm startů, dvakrát zvítězil a čtyřikrát se umístil na dotovaných pozicích. Svým majitelům vydělal téměř 1,25 milionu korun. Je licencovaný jak pro chov anglického plnokrevníka, tak pro český teplokrevný chov.