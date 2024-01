OBRAZEM: Břeclavští veslaři bodovali na mezinárodních závodech v Piešťanech

Úspěšný víkend mají za sebou veslaři SVK Břeclav. Ti na sobotních mezinárodních závodech o pohár SNP na veslařských trenažérech v Piešťanech vybojovali šest vítězství a v celkovém pořadí obsadili třetí příčku. „Začátek závodů byl přímo fantastický, co závod, to naši závodníci na pódiu. Škoda, že nestartovalo více našich dorostenců, juniorů či muži, jistě by jsme pomýšleli na vyšší umístění,“ řekl břeclavský trenér Josef Akai.

Břeclavští veslaři bodovali ve slovenských Piešťanech. | Foto: Zdenek Šišma