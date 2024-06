Čtrnáct posádek Slováckého veslařského klubu Břeclav se zúčastnilo od pátku do neděle mistrovství České republiky žactva. Na umělém vodním kanále v Račicích vybojovalo hned pět břeclavských posádek medaile.

Žáci SVK Břeclav zářili na mistrovství České republiky v Račicích. | Foto: Zděněk Šišma

Nejúspěšnějšími z břeclavských závodníků a závodnic se staly starší žákyně. Ty opanovaly obě disciplíny čtyřek s kormidelníkem, párovou i nepárovou, a stříbro přidala Natálie Novotná na skifu.

Čtyřka nepárová, která vybojovala titul mistryň republiky, startovala ve složení Eva Kunertová, Iva Oslzlá, Elen Havlová, Tereza Trojanová a kormidelník Šimon Čížek. Zlato si děvčata na krk pověsila také po závodě čtyřek párových, kde Evu Kunertovou v posádce nahradila Natálie Novotná a za kormidlo místo Šimona Čížka usedl Viliam Guriš.

Mladé břeclavské veslařky si svůj úspěch náležitě užívaly. „Vzhledem k tomu, že hodně z nás po této sezoně přechází do kategorie dorostu, chtěly jsme si závody hlavně užít a zároveň jsme si stanovily cíl – vítězný double. To se nám skoro všem povedlo, jen Natálie Novotná skončila na skifu druhá. I to je ale skvělé,“ komentovala úspěšné vystoupení starších žákyň Tereza Trojanová, která byla členkou obou vítězných čtyřek.

O další medaile do břeclavské sbírky se postarali mladší žákyně Hana Lipková a mladší žák Aleš Kříž, kteří oba usedli do skifů. Lipková nenašla přemožitelku a obhájila loňský titul, Kříž pak projel cílem jako druhý a získal stříbrnou medaili. „Kdyby mi někdo před měsícem řekl, že získám medaili na mistrovství republiky, nevěřil bych. Do Račic mě přijeli povzbudit rodiče s bráchou, chtěl jsem jim udělat radost, tak jsem makal na sto procent,“ řekl spokojeně Kříž.

Pouze o dvě a půl vteřiny utekla bronzová medaile dvojskifu mladších žákyň ve složení Hana Lipková a Edita Bouchnerová. Tato dvojice tak brala čtvrté místo.

Ve finále skifu mladších žáků pak kromě Kříže bojovali i Vojtěch Gigerich a Ondřej Děd, kteří obsadili pátou a šestou příčku.

Do finále A čtyřek párových starších žákyň se také kromě vítězné břeclavské posádky probojovaly Eva Kunertová, Hana Nesňalová a kormidelník Šimon Čížek, kteří ve společenství se závodnicemi z VK Střekov skončili šestí.

Úspěch zapsal i Filip Císař, který zvítězil ve finále B skifů starších žáků. Druhé místo brala Edita Bouchnerová ve finále B skifů mladších žákyň a třetí místo získal dvojskif starších žáků Filipa Císaře s Markem Gruberem ve finále B. Třetí ve finále C skončila Bára Michalicová v závodě skifů starších žaček, dvojskif mladších žáků Vojtěch Gigerich, Ondřej Děd skončil ve finále C šestý.

Račická Labe Aréna již o víkendu hostí další republikový šampionát, tentokrát dorostenců, juniorů a dospělých.