Hustopeče - Hustopečský motocyklový závodník si v Rijece připsal 16 bodů a prozatím mu v evropské tour patří čtvté místo.

Chorvatská Rijeka hostila o uplynulém víkendu další závod evropského šampionátu motocyklistů Alpe Adria Cup.

V nabité konkurenci se neztratili jezdci hustopečského Jafferson racing teamu.



Ve stopětadvacítkách zajel nejmladší člen teamu, teprve 13letý slovenský jezdec Jakub Jantulík, svůj nejlepší závod v kariéře a skončil na výborném 3. místě.



Jantulík, který druhým rokem jezdí v barvách Jafferson racing teamu, sbírá pilně body na každém závodě.

Po závodu v Chorvatsku má už 69 bodů a je na průběžném druhém místě ve své třídě.

O něco hůře se dařilo zkušenému Kamilu Pragerovi ve třídě Superstock. Už v tréninku měl problémy s nastavením podvozku. Startoval z osmé pozice a tu si také udržel až do cíle. V celkovém pořadí šampionátu AAC je Prager na třetím místě.



Poslední z členů Jafferson racing teamu Marek Svoboda startoval do závodu třídy Superbike ze třetího místa.

Po celý závod se snažil předjet Slovince Camleka a jejich souboj o druhou příčku byl ozdobou tohoto závodu.



Nakonec byl Slovinec v cíli o půl motorky před Svobodou, který si ale připsal dalších 16 bodů do šampionátu, ve kterém je zatím na čtvrtém místě se ztrátou 17 bodů na Milovanoviče ze Srbska. „V Rijece bylo velké horko. Asfalt měl teplotu 50°C,“ komentoval podmínky v Chorvatsku Marek Svoboda.



„Já mám tento okruh velmi rád. Sice se zde velmi těžko nastavuje podvozek, protože ta trať je stará, nerovná a hodně technicky náročná, ale mně se tu vždycky daří zajet dobrý výsledek,“ dodal spokojený Marek Svoboda.



Výsledky víkendového závodu v Rijece:



125 ccm: 1. Gnani (ITA), 2. Sebestyin (HUN), 3. Jantulík (Jafferson team)



Superstock 1000: 1. Pellizzon (ITA), 2. Meklau (AUT), … 8.Prager (Jafferson team)



SBK: 1. Meklau (AUT), 2. Camlek (SLO), 3. Svoboda (Jafferson team)