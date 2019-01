POŠTORNÁ - Pohár Jihomoravského šachového svazu si z brněnského Bobycentra odvezl překvapivě, ale zaslouženě tým Tatranu Poštorná. Vítězný tým hrál ve složení Josef Mayer, Zbyněk Fic, David Ciprys, Jiří Kratochvíl a Tomáš Vrzal. Dva zkušení matadoři a tři nadějní dorostenci zaskočili hlavní favority z Brna a Znojma a v konkurenci šestnácti družstev vyhráli zcela suverénně všech sedm zápasů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Mahovsky

Tatran tak získal ojedinělé double, když kromě Poháru vyhrál i letošní ročník mistrovských krajských soutěží. Primát v krajském přeboru I. třídy a postup do II. ligy je úspěchem dlouhodobé práce s mládeží, protože na rozdíl od většiny ostatních týmů ho k úspěchu přivedli především vlastní odchovanci.

Ani v jedné z obou soutěží nebyl Tatran favoritem, ale týmový duch a bojovnost by mu mohli všichni soupeři závidět. Slavit poslední vítězství v Hodoníně 6:2 a postup do ligy tak mohli Jan Kocáb, Miloslav Němec, Josef Mayer, Zbyněk Fic, Petr Věžník, Miroslav Cupal, Martin Ciprys a David Ciprys.

I v nové a mnohem náročnější ligové soutěži sahající až na Pardubicko bude Tatran spoléhat na vlastní síly. Na jaře navázal kontakty s reprezentačním trenérem a mezinárodním mistrem Richardem Biolkem z Přerova. Teď už je jen na mladících v tatranském dresu, jak příležitosti probojovat se do A – mužstva a zahrát si ligu využijí.