Bronz z květnového evropského šampionátu jí dodal sebevědomí, a tak na olympijskou kvalifikaci odjížděla karatistka Veronika Mišková s jasným cílem - vybojovat účast v Tokiu. To se jí nakonec nepodařilo, přesto má ale pořád malou naději. Jen ji už nemá ve svých rukou. „Nespletla jsem postup ani techniku, neztratila jsem balanc a ani mi nedošla kondička. Oproti Evropě ale pracovala hlava. Moc jsem chtěla, výkonnostně jsem tomu byla nejblíž, ale ten tlak jsem bohužel neustála,“ říká závodnice z Petrova na Hodoníns

Karatistka Veronika Mišková má ještě teoretickou naději, že se na olympiádě objeví. | Foto: Gökhan Taner

Teď, nebo nikdy. To se jí o víkendu v Paříži honilo hlavou. Kromě tlaku z olympijské kvalifikace se na jejím výkonu ale podepsal také fakt, že některé ze soupeřek neznala. „Na Evropě jsem věděla, že v eliminaci skončím nejhůř třetí. Dostala jsem to do hlavy a nakonec to tak bylo. V Paříži jsem ale nevěděla, jestli budu schopná jít na přední pozice, a to mě znervóznilo. Soupeřky nebyly lepší, ale můj projev nebyl tak sebejistý a agresivní, jak by na takové soutěži měl být,“ vysvětluje Mišková.