Na kurtech STK Břeclav se hraje už od začátku tohoto týdne. „Myslím, že všech osm kurtů je připraveno perfektně. Od pondělí jsme otevřeli pro veřejnost, na webových stránkách se rozjel rezervační systém. Myslím, že lidé budou po zimě hodně natěšení. Už v minulých týdnech nám hodně zájemců volalo, ale to jsme ještě nevěděli, jaká bude situace. Ať už kvůli vládním opatřením, nebo vzhledem ke chladnějšímu počasí. Od příštího týdne ale očekáváme zvýšený zájem,“ říká předseda klubu Vladimír Magula.

Klub samozřejmě respektuje nařízení spojená s covidem. „Šatny máme zavřené, všude máme desinfekci a my členové klubu se pravidelně testujeme. Musím říct, že naši návštěvníci jsou zatím velmi ukáznění. Všichni jsou šťastní, že si po roce zase mohou zahrát a váží si toho,“ pochvaluje si Magula, který se pomalu chystá také na začátek soutěží. „Zatím ještě nevíme, jak to přesně bude. Ale mám informace, že by snad soutěže mohly začít někdy v polovině června,“ dodává.