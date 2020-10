Vybojovat titul mistra republiky na skifu v zemi, která vychovala pětinásobného mistra světa Ondřeje Synka, bude vždy prestižní. A pokud se to někomu podaří už ve dvaceti letech, tak je to obrovský úspěch. Dalibor Neděla to letos v Račicích dokázal. „Celá sezona byla kvůli Covidu taková divná, ale na republice jsem si to vynahradil,“ přiznává talentovaný veslař z Valtic.

Při neúčasti Synka tušil, že by mohl jet o medaili, na zlato však myslel spíš tajně. „Časy jsem jezdil rychlé, ale ve startovní listině byl třeba zkušený David Jirka, který má stříbro z olympiády, takže to nebylo nic snadného. Právě s Jirkou to byl boj až do cíle. První půlka mi nevyšla podle mých představ, ale pak jsem zabral a nakonec těsně vyhrál,“ vzpomíná Neděla na mistrovský závod.

ZMĚNA PARŤÁKA

Teď má o čem přemýšlet, protože dosud byla jeho hlavní disciplínou spíš dvojka bez kormidelníka. Na ní jezdil léta s břeclavským parťákem Alešem Pospíšilem, kterého před letošní sezonou vyměnil za Štěpána Kellera. „Náš rozchod s Alešem byl vynucený, protože já jsem před sezonou přestoupil ze Slováckého veslařského klubu do Dukly Praha, zatímco Aleš ještě studuje v Břeclavi. To by přineslo obrovské komplikace v tréninku, takže jsem se dohodl se Štěpánem Kellerem. Museli jsme si na sebe chvíli zvykat, ale nakonec to na první sezonu myslím nebylo špatné,“ domnívá se Neděla.

Sezonu letos také veslařům zkomplikovala pandemie koronaviru. „V době nejpřísnějších opatření to nebylo s tréninkem ideální. Místo vody jsme se museli připravovat hlavně doma na trenažéru. Jakmile to pak trochu šlo, tak jsme jezdili na Dyji nebo na Nové Mlýny. Když jsem nemohl trénovat v Praze, tak dokonce Štěpán bydlel.u nás doma ve Valticích, abychom se mohli připravovat společně,“ přibližuje potíže letošní sezony.

VESLAŘSKÝ UNIVERZÁL

Neděla je opravdu všestranný veslař. Svého zatím největšího mezinárodního úspěchu dosáhl na čtyřce bez kormidelníka, s níž obsadil předloni páté místo na juniorském mistrovství Evropy v Račicích. I když tehdy to bral spíš jako zklamání, protože česká sestava měla na medaili. Letos měl jet Dalibor na evropském šampionátu do 23 let v německém Duisburgu na osmě, ale nakonec to nevyšlo. „Těsně před šampionátem jsem si poranil záda a na mistrovství Evropy nemohl startovat. To mě opravdu hodně mrzelo. Do budoucna zatím nevím, která disciplína bude moje priorita. Jsem docela všestranný a tak trochu výjimka, protože je mi jedno, jestli jedu párovou disciplínu, nebo nepárovou. Většina závodníků to má tak, že preferuje jeden typ, já to neřeším,“ tvrdí Neděla.

„Tvrdou“ konkurenci má i v souboji o nejlepšího veslaře v rodině. O čtyři roky starší sestra Markéta je totiž také členkou české reprezentace. „Myslím, že nám to oběma pomáhá. Hodně se spolu o veslování bavíme, navzájem se hecujeme a fandíme si,“ říká Neděla k sourozeneckého vztahu se sestrou Markétou, která zamířila z břeclavské loděnice rovněž do Prahy.