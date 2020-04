Jenže v lednu dal kvůli nedostatku financí na zajištění celé sezony kariéře v mistrovství světa silničních motocyklů sbohem. Jeho bývalí konkurenti v Moto3 stačili odjet pouze první závod v Kataru. „Jsem asi jako každý doma a narozeniny oslavím se sestrou a rodiči. Možná si uděláme táborák. Aspoň budeme spolu,“ pronesl Kornfeil.

Zatímco jeho motocykloví vrstevníci se zpravidla dostávají do nejlepších závodních let, on už má kariéru za sebou. „V šampionátu jsem strávil hodně let a když jsem sledoval první závod sezony v Kataru, trochu mě svrběly ruce. Ještě rok nebo dva bych ten hlad asi v sobě dokázal vzbudit. Ale už jsem si od konce dokázal utříbit myšlenky a nemrzí mě, že nepokračuju,“ podotkl rodák z Kyjova.

Hodlá se především zaměřit na předávání zkušenosti mladším. „Naplňuje mě, když můžu někomu pomoct a potom vidím třeba ty obrovské pokroky, co talentovaní mladí dělají. Možná se připojím k jedné motoškole nebo si otevřu vlastní. To je cesta, kterou se chci ubírat,“ líčil jezdec, jenž přes deset let zápolil ve třídě Moto3.

Po lednovém ohlášení konce závodní kariéry Kornfeil nezahálel. Věnoval se především marketingovým aktivitám. „Natáčel jsem videa pro různé společnosti, které mají co dočinění s motorkami. Byl jsem jeden ze šťastlivců, který stačil pro jednu velkou společnost dotočit video ještě před zavedením opatření,“ smál se Kornfeil.

V natáčení reklamních spotů se ovšem nevyžívá. „Úplně mě to nebaví, ale zase je dobré využít, že jsem si v motocyklovém světě vytvořil nějaké jméno. Víc si ale užívám, když můžu předávat svoje znalosti,“ zmínil Kornfeil, jehož maximem v motocyklovém šampionátu je druhé místo z Velké ceny Velké Británie v roce 2015 a z podniku v Malajsii o rok později.

Ve třídě Moto3 absolvoval celkem 143 závodů, další už nepřidá. Momentálně mají kvůli pandemii koronaviru nucenou pauzu i aktivní motocyklisté. Nejnižší a prostřední třída stačila před měsícem odjet alespoň první závod sezony v Kataru, MotoGP dosud ročník neodstartovala.

Dorna už odložila následných sedm závodů, naposledy včera Grand Prix Itálie v Mugellu naplánovanou na konec května a také červnovou Velku cenu Katalánska. Aktuálně má začínat ročník 21. června závodem na německém Sachsenringu. „Je to neskutečně složitá situace. Dorna (pořádající společnost – pozn.red.) si uvědomí, že šampionát tvoří především jezdci a mechanici z různých zemí. Může si vydávat prohlášení, jaké chce, ale jezdci podléhají nařízením vlády a ze svých zemí se jen tak nedostanou,“ zmínil Kornfeil.

Šampionát v ohrožení

Podle něj je ve hře i zrušení celého ročníku. „Slyšel jsem, o požadavku partnerů šampionátu, kteří údajně stanovili, že se musí odjet aspoň třináct závodů, aby to pro ně mělo smysl. To znamená, že se musí začít v červnu nebo červenci. Nevím, jestli se to povede, i když si to strašně přeju. Spousta lidí z paddocku je z Itálie nebo Španělska a je otázka, jestli je někam v létě pustí,“ poznamenal Kornfeil.

I pro něj současná situace znamená radikální změnu obvyklého režimu. Zatímco v minulosti byl zvyklý pravidelně přelétavat mezi kontinenty a jeho život se podobal životu kočovníka, teď zůstává doma. „Když vše začínalo, stanovil jsem si, že týden opravdu neopustím domov, že nepůjdu ani na moment ven. Vydrželo mi to pět dní, ne proto, že bych to nezvládl, ale protože jsem si potřeboval něco vyřídit. Stejně šlo ale o můj rekord. Je to ale složité,“ popsal Kornfeil.

Ačkoliv už ukončil kariéru, stále pečuje o patřičnou fyzickou kondici. „Když je teď venku hezky teplo, vyjíždím na kolo. Mám teď výborné a v tomto počasí mě ježdění opravdu baví. Snažím se sportovat i jinak. Nedělám nic nestandardního. Teď toho stejně člověk moc nevymyslí,“ mínil Kornfeil.