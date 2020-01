V portugalském Gondomaru proběhla kvalifikace týmů stolních tenistů pro letošní olympijské hry v Tokiu. Systém soutěže byl dost krutý. Českým ženám zatarasila cestu do Japonska hned první prohra se silným Rakouskem.

Los nebyl k Češkám přívětivý. Rakušanky patří k evropské špičce a v týmu mají dvě naturalizované Číňanky. Břeclavská dvojice Čechová-Adámková nastoupila společně ve čtyřhře, v níž podlehla páru Liu Yuan-Liu Jia 1:3 na sety. „Na začátku tam určitě byla z naší strany trochu nervozita. Chvíli nám trvalo, než jsme se zajely, ale pak jsme to dotáhly až na 9:9. Škoda, že jsme prohrály. Druhý set už to bylo lepší, dokázaly jsme vyrovnat a bylo vidět, že s nimi můžeme hrát. Nemyslím že bychom pak byly horší, možná jsem pár míčků v závěru uspěchala, ale bylo to hodně těsné,“ řekla ke čtyřhře Karin Adámková.

Čechová pak ještě nastoupila ve dvouhře proti Liu Jia, ale s bývalou mistryní Evropy prohrála 0:3.