Přes zimu se většina závodníků připravovala hlavně doma na trenažéru, hned devět jich zapůjčil Slovácký břeclavský klub. Trénink přímo na vodě je však o něčem jiném a všichni jsou na něj natěšení. "Asi čtrnáct dní se snažíme jezdit venku, ale moc jsme toho nestihli. Jeden trénink jsme ani nedokončili kvůli chumelenici a silnému větru. Veslaři potřebují pro přípravu teplotu alespoň 5 stupňů. A to nesmí moc foukat, pak je pocitová teplota ještě nižší. Zima jde hlavně do prstů, což je nepříjemné. Letos je to horší v tom, že nemůžeme jet nikam do tepla. Většinou využíváme třeba Chorvatsko," posteskl si zkušený trenér Josef Akai.

Jinak ale covid veslařům neškodí tolik, co některým dalším sportům. "Máme výhodu, že jsme venkovní sport. Ti, co se připravují hlavně v hale, to mají mnohem horší, protože trénovat nemohou skoro vůbec. Je pravda, že i my normálně chodíme třeba plavat, což teď nemůžeme, ale naše příprava je pestrá a většinu věcí dělat můžeme jako obvykle," poznamenal Akai.

V zimě je pro veslaře běžná příprava na trenažérech, včetně závodů. Ty však letos měly vzhledem k epidemické situaci v zemi zvláštní podobu. "Třeba mistrovství republiky probíhalo virtuálně. Každý závodník si vesloval doma v pokojíčku. Trenažér si připojil přes server nějaké holandské firmy, to zaplatil veslařský svaz. Byly s tím trochu komplikace, když někteří odstartovali dříve, takže se závod musel zastavit a opakovat," připomněl Akai závod, v němž slavil velký úspěch i břeclavský klub. Aleš Pospíšil se totiž stal mistrem republiky v kategorii mužů do 23 let.

Nyní už se všichni těší na venkovní závody, kterých by se veslaři mohli dočkat snad už v dubnu. "Pro nás bude tradičně vrcholem mistrovství republiky a máme také talentované závodníky, kteří by chtěli startovat na světových a evropských šampionátech v mládežnických kategoriích. Velkou motivaci má Aleš Pospíšil, protože mistrovství světa do 23 let by mělo být v srpnu v Račicích. Reprezentační kritéria splnili Martin Ježek a Petr Polášek, talentovaní jsou naší "Matějíčci", tedy Matěj Halady s Matějem Kašíkem, kteří loni vyhráli mistrovství republiky dorostu na dvojce i na čtyřce. A máme také talentovaná děvčata, z nichž bych zmínil třeba Gabrielu Snopkovou, která je letos prvním rokem dorostenka," vypočítal Akai nejžhavější želízka břeclavského klubu.