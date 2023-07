Pokud byste si chtěli v Břeclavi zkusit triatlon, máte šanci jen jednou do roka. Vždy v červenci se tam koná závod krátkého triatlonu, který obnáší 600 metrů plavání v řece Dyji, téměř 30 km jízdy na kole a poté vám chybí do cíle ještě uběhnout necelých 5 km. V letošním roce se koná v sobotu 22. července.

Břeclavský triatlon Construct Man. | Foto: archiv Construct Man

„Ačkoliv se to může zdát náročné, závod je vhodný i pro amatéry a vždy se všichni vešli do časového limitu dvou hodin. A pokud by se někdo na celý závod necítil, složit si může tříčlennou štafetu,“ říká hlavní organizátor Petr Sudín s tím, že online registrace jsou otevřeny až do 11. 7. na webu závodu.

Construct Man, jak se závod dle hlavního sponzora jmenuje, se koná v areálu Slováckého veslařského klubu, kde je zázemí závodu i depo pro závodníky. Každoročně se na start vydávají jak zkušení závodníci, tak místní sportovní nadšenci nebo firemní štafety, z koryta Dyje jich startuje většino kolem sedmdesáti. „Ačkoliv se plavání nejvíce lidí obává a odrazuje je od startu, je to vlastně ta nejsnazší část závodu. Navíc se plave po proudu. Kraulem to zvládne jen asi desetina startovního pole, zbytek plave stylem prsa,“ potvrzuje další z organizátorů a několikanásobný účastník závodu Martin Daneš s tím, že většinou rozhoduje až cyklistická část mezi Břeclaví, Valticemi, Lednicí a Charvátskou Novou Vsí.

Samotný běh po rovné asfaltové cyklostezce je už poté vyloženě za odměnu. Jednotlivec dá za start 400 Kč, na místě pak o 500 Kč více. Štafeta pak stojí dvojnásobek. Hromadný start triatlonu je v 10:30 hodin, do 13 hodin jsou vyhlášeny výsledky a v areálu poté pokračuje až do večerních hodin oblíbená neckyáda s hudební produkcí.