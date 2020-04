Závod na halfironmanské distanci, který zahrnuje 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a 21,1 kilometru běhu už Pavlov hostil čtyřikrát. „Zatím určitě s termínem počítáme a nebudeme ho měnit. Buď bude v původním, nebo závod zrušíme, určitě ho nebudeme přesouvat do září,“ říká rezolutně organizátor Novotný.

V půlce září totiž pořádá DoksyRace v okolí Máchova jezera, na konec měsíce se ještě přesunul Czechman, kterému jinak patří úvodní červnový víkend. „Bylo by to komplikované, všechny akce se posouvají na září. Vybereme datum, dokdy chceme rozhodnout, že závod udržíme. Samozřejmě záleží na okolnostech, hlavně co se týká nařízení vlády a uvolňování opatření,“ poznamenává Novotný.

Jasno bude nanejvýš do poloviny května. „Chceme dát dost času lidem, aby se připravili na závod. Ani opatření, která se plánují, nejde udělat za měsíc. To je běh na dlouho trať,“ podotýká.

Minulý týden česká vláda rozhodla, že sportovní akce se mohou pořádat od 8. června, ovšem se stropem padesáti osob. Přitom o PálavaRace se stará jen osmdesát pořadatelů. „To bychom ho mohli rovnou zavřít,“ trpce se pousmál.

Do loňského ročníku vyrazilo 230 triatlonistů. „Rádi bychom udělali závod pro padesát lidí, bohužel jsme v situaci, kdy je investice z naší strany stejně velká, takže kdyby startovalo jen padesát lidí, není možné závod udržet. Potřebuje mít určitý objem startujících, to je nemilosrdná pravda,“ doplňuje Novotný.