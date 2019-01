Brno, Břeclav - Atletka, které přeje úspěch snad každý. A nejen na letošním mistrovství světa v Berlíně. Martina Šestáková si totiž minimálně povedený závod na velké akci zaslouží.

Martina Šestáková | Foto: DENÍK/Martin Vrbas

Letos to s akciemi zkušené trojskokanky nevypadá vůbec marně. Sympatická sportovkyně totiž poprvé v kariéře pravidelně překonává čtrnáctimetrovou hranici. Její maximum momentálně leží na 14,18. „Byla bych ráda, kdybych v Berlíně skočila třeba 14,20. Vlastně i těch posledních 14,18 bylo bez prkna, takže bych mohla skočit i ke 14,30,“ přemýšlí třicetiletá atletka z Břeclavi, které nejsou cizí ani klasické dálkařské tretry.

Šestáková, za svobodna Darmovzalová, si ve své kariéře vybrala v dálkařských a trojskokanských sektorech už dost a dost sportovní smůly. Třeba halové mistrovství Evropy 2009. Na cestu do Turína si přibalila nový halový osobní rekord 14.02, ale v samotném závodě skončila po třech přešlapech v kvalifikaci. Šestáková tak prožívala olympijské déjà vu, protože z Pekingu si domů odvezla stejně tristní zápis. „Testovali jsme teď v sobotu dálku kvůli rozběhu a ze šesti pokusů byly jenom dva přešlapy. A to byly vlastně první tři pokusy bez přešlapů,“ soustředí se v tréninku Šestáková na rozběh, aby se podobných chyb už vyvarovala. „Zatím vypadají tréninky dobře, takže to snad půjde,“ dodává s úsměvem.

Ženský trojskok je v současnosti zamotanou disciplínou a stoprocentní favoritku spíše nemá. Za patnáct metrů umí s přehledem velezkušená Ruska Taťána Lebeděvová. Stejných vzdáleností se nebojí ani její krajanka Anna Pjatychová. Patnáct metrů nemusí být zakleto ani pro Kubánku Yargelis Savigneovou.

„Bude se rozhodovat určitě na patnácti metrech a bude to určitě nadupané,“ ví o kvalitách soupeřek Šestáková. „Trenér říkal, že by 14:20 nebo 14:30 mohlo stačit na finále,“ dodává žena, jejíž jméno zná mezinárodní atletická scéna už přes deset let.

Usměvavá Jihomoravanka přeje úspěch také svým reprezentačním kolegům. „Doufám, že bude naší i mezinárodní hvězdou Barča Špotáková. Překvapit by mohl Jarda Bába, který má teď v poslední době výšku hodně stabilní. A taky doufám, že se zlepší Roman Novotný,“ vypráví. S brněnským dálkařem Šestáková patří do tréninkové skupiny Michala Pogányho.

„Když budu mít po závodě, tak budu chtít chodit fandit našim,“ dodává.