Praha, Bratislava - Jakub Uher, sprinter a překážkář Lokomotivy Břeclav absolvoval během jednoho dne celkem šest startů, dovedl si v nich zlepšit osobní rekordy v běhu na 60 m a na 60 m překážek. Již jsme o tom informovali, jen nebylo jasné jak to všechno stihl.

Ilustrační foto | Foto: GetPhoto/Pavel Rakušan

V neděli dopoledne se konaly ve strahovské nafukovací hale přebory Ústeckého kraje, kde se přihlásil na obě své tratě. Startoval mimo soutěž, to znamená, že běžel jen v rozbězích bez nároku na postup do finále. Nejprve běžel něco po 10. hodině 60 m za 7,17, to bylo jen setinu za osobním rekordem. Těsně před 11. hodinou běžel zatím životní závod na 60 m překážek v osobním rekordu 8,12, výrazné zlepšení o šest setin vteřiny, šesté místo v ČR.

Pak měl necelé tři hodiny na oběd a přemístění do Stromovky do druhé pražské haly na mezinárodní mítink Grand Prix Olymp. V 15,20 běžel již v rozběhu na 60 m za 7,12 a pokořil tak svůj druhý rekord o čtyři setiny. Rozběh na 60 m překážek byl na pořadu před 16. hodinou a zde zaběhl čas 8,25. V obou disciplínách postoupil do finále, kde v 16,25 zaběhl hladkou šedesátku za výborných 7,15.

Maratón startů zakončil finálovým během na překážkách před 16. hodinou, riskoval, ale poprvé si vyzkoušel nové pravidlo o jediném předčasném startu, při kterém byl diskvalifikován. Ještě o jednom výkonu je třeba se zmínit – byl zaznamenán při mistrovství Moravy a Slezska v Bratislavě.

Na 3000 m startovala čtyřiadvacetiletá Jaroslava Chovancová, rovněž z Lokomotivy Břeclav a překvapivě vyhrála tento závod. Poprvé v něm porazila i svoji kamarádku Irenu Petříkovou, která je jednou z nejlepších závodnic Jihomoravského kraje na vytrvalecké tratě. Časem 10:33,21 minut si vytvořila osobní rekord a zařadila se zatím na druhé místo průběžných letošních tabulek ČR. Pořadatelé byli tak překvapeni, že ji ani nezařadili do výsledkové listiny, kam byla dopsána až po urgenci činovníků Lokomotivy Břeclav.

LADISLAV KLIM