Softbalisté Locos Břeclav se pomalu stávají jednou z bašt tohoto sportu. Vděčí za to především vynikající práci s mládeží.

Softbaloví junioři Locos Břeclav už jsou v plném tréninku. | Foto: David Korda

Loňské druhé místo břeclavských softbalistů v domácí extralize nespadlo z nebe. Stojí za ním dlouhodobě výborná práce s mládeží. „Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem do Břeclavi přišel. Tehdy ještě jako hráč do třetí ligy. To mě na tomto klubu asi baví nejvíc, že pracuje skvěle s mládeží a každý rok je schopen dodat nějaký velký talent do prvního mužstva,“ uvedl slovenský trenér Dušan Borbély, který loni dosáhl s prvním mužstvem až na extraligové stříbro.