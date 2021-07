Její přestup z Břeclavi do Hodonína byl načasovanou bombou, která nyní vybuchla. Zasvěcení o ní však věděli již delší dobu. „O Karin jsme měli zájem delší dobu, domluvili jsme se už v průběhu uplynulé sezony,“ potvrdil hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Do finálové série mezi oběma rivaly tak Adámková nastupovala s vědomím, že hraje proti svému budoucímu zaměstnavateli. „Nijak mě to ale neovlivnilo. Břeclavskému manažerovi Vítu Ratajskému jsem slíbila, že udělám maximum pro to, abychom vybojovaly titul. To byl můj dlouhodobý cíl, s nímž jsem před šesti lety do Břeclavi přišla. A možná je to teď i lepší pro mé působení v Hodoníně. Tam budou mít větší motivaci, aby titul mistra získali zase zpět,“ poznamenala Karin Adámková, která se tak za příznivé konstelace může stát za rok jedinou hráčkou, která obhájí prvenství v soutěži.

Na jejím přesunu se podepsaly změny v osobním životě. V červnu se vdala a přestěhovala právě do Hodonína. „Po třinácti letech jsem se přestěhovala z Havířova, kde jsem se připravovala v národním tréninkovém centru. Kdybych bydlela v Hodoníně a jezdila hrávat do Břeclavi, to by asi moc nefungovalo,“ naráží na rivalitu obou nejlepších českých celků.

V posledních týdnech jí téměř všechno vychází, pohoda z ní přímo vyzařuje. Novou roli novomanželky si evidentně užívá. „Svatbou se ale vlastně prakticky nic nezměnilo. Snad kromě příjmení. Svatební den nám vyšel skvěle. Jedinou drobnou komplikací bylo jen to, že jsme museli na poslední chvíli přeobjednávat raut. Měli jsme ho totiž zamluvený z jednoho podniku v Lužicích, který byl zasažený tornádem. Jinak bylo ale všechno super a moc jsem si to užila,“ dodala mladá paní.

A ještě tedy k tomu novému příjmení… Až uvidíte na hodonínské soupisce nové jméno Grofová, tak se rozhodně nejedná o senzační comeback vicemistryně světa z roku 1973 Alice Grofové. Právě pod tímto jménem bude nyní nastupovat v této sezoně ještě naposledy Karin Adámková.