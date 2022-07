V Hodoníně získala první seniorskou medaili. Přijela celá rodina, říká Vargová

Na loňské stříbro v hodu diskem z mistrovství České republiky do dvaadvaceti let navázala medailí ze stejného kovu i na letošním republikovém mistrovství mezi dospělými v Hodoníně. Rodačka z Tvrdonic na Břeclavsku Leona Vargová potvrzuje, že patří do české vrhačské špičky. „Podařilo se mi celou sezonu podávat vyrovnané výkony. V Hodoníně jsem to završila ziskem první seniorské medaile, takže jsem maximálně spokojená,“ řekla třiadvacetiletá Vargová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Leona Vargová získala na mistrovství České republiky v Hodoníně první seniorskou medaili. | Foto: archiv Leony Vargové