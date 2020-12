Hustopečští nastupují v této druhé nejvyšší soutěži již třetí rok po sobě. Podzimní část toho letošního započali ve druhé polovině září na domácím hřišti proti Chodovu a hned si připsali vítězství. Následně však odehráli jen tři utkání. „Stačili jsme odehrát čtyři zápasy, na kontě máme dvě výhry a dvě prohry. V tabulce nám patří páté místo, takže spokojení určitě jsme,“ hodnotí podzimní úvod trenér Petr Semerád.

V Legatě nečekali, že budou atakovat první místo. Po sezoně jim odešel nejlepší střelec Pavel Mrnuštík, který se usadil blíže svému domovu, a to v extraligové Hranici. „Byl to náš nejlepší střelec, měl i devět gólů na zápas, a to je samozřejmě poznat,“ přemítá Semerád.

Mrnuštík prožil v Hustopečích úspěšné roky. Vyrostl zde v oporu týmu. To, že z Legaty odejde, všichni tušili. „Čekali jsme, že jeho odchod nastane, a tak jsme se na to postupně připravovali a zapracovávali mladé kluky. Já Pavlovi přeju hodně štěstí a zdraví,“ říká s nostalgií lodivod Legaty. Ve stejném duchu se také vyjádřil vedoucí mužstva Oldřich Kocourek. „S Pavlem jsme měli dobré vztahy, je to nejen výborný hráč, ale také člověk. Když přijede, vždycky se pobavíme a zasmějeme se.“

Jak to bude s případným pokračováním soutěže, není zatím jasné. „V úterý jsme měli videokonferenci se svazem a zatím to vypadá tak, že by se soutěž mohla rozjet v polovině ledna,“ naznačuje dlouhodobý hustopečský trenér. Českým svazem házené však ještě nejsou jasně stanovené podmínky, za jakých bude soutěž na jaře vrcholit.

Petr Semerád, který muže trénuje již osmou sezonu, prozradil, že čtvrteční rozvolnění zatím na situaci nic nemění a čeká se na možnou výjimku. Trénink v hale s rouškou a v malé skupince si moc nedokáže představit. „Kluci jsou už dospělí, a tak se připravují individuálně. My jsme amatérští sportovci, někteří chodí do zaměstnání. Pro nás jsou nějaké společné tréninky teď venku, když je brzy odpoledne už tma, nemyslitelné,“ vysvětluje kouč, který u Legaty coby trenér působí souhrnně spolu s mládeží již jedenáctým rokem.

A jaké mají v Hustopečích cíle na jarní část? „Tam, kde jsme teď, nám to vyhovuje. Byl to i náš takový předsezónní cíl držet se kolem třetího, čtvrtého místa v tabulce,“ dodává na závěr Semerád.

JANA VALIŠOVÁ