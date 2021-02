Snad právě proto se v Lanžhotě rozhodli, že budou v následujícím období pokračovat pouze s týmem v regionální lize. Po neúplné letní přípravě zapříčiněné pandemií se tedy v očekávání vrhli na novou sezonu. V té však stihli odehrát pouze čtyři zápasy, ze kterých získali jen tři body, a to za jedno vítězství v úvodním domácím zápase proti Holešovu. V tabulce patří Sokolu osmé místo, ale s bezpečným odstupem právě od devátého celku ze Zlínska.

„Naše ambice před sezonou byly bojovat o střední pozice v tabulce,“ vypráví Masařík. Jaké místo nakonec tým od soutoku řek Moravy a Dyje v tabulce obsadí, je ve hvězdách. Výkonný výbor Českého florbalu schválil na posledním zasedání podmínky, podle kterých by se měly soutěže uvést do chodu. Konkrétně pro Lanžhot to znamená, že pokud se nezačne do 14. března, tak nebude možné ani postoupit, ani sestoupit. Nejpozději může být sezona spuštěna 23. května. V tom případě se ale v Lanžhotě, který nastupuje v regionální soutěži, bude hrát maximálně do 6. června, poté bude sezona úplně ukončena. „Bylo by to na hrozně krátkou dobu a navíc pokud se to stane, bude velký problém sehnat halu, protože florbal není jediným vnitřním sportem. Takže to bude v každém případě zajímavé,“ rozpakuje se mladý trenér.

Situaci ohledně pandemie neberou v místním florbalovém klubu na lehkou váhu. Jako tým vše plně respektují. „Od listopadu má každý z hráčů individuální fyzickou přípravu. Jedná se o výběhy a cvičení většinou s vlastní vahou. Uvidíme, co bude dál. Každopádně už po minulé sezoně, která se ani nedohrála, skončilo, nebo přestoupilo do vyšších soutěží dost hráčů,“ dodává trenér.

V Lanžhotě se nyní upínají na spolupráci s Břeclaví. „Rádi bychom s nimi otevřeli diskuzi o spojení do jednoho silného klubu. Vidíme to jako nejlepší variantu pro pokračování a zároveň možnost bojovat o postupová místa.“, doufá v lepší zítřky Masařík. Břeclav nastupuje v jihomoravském přeboru, kde působil lanžhotský B-tým a v loňském roce si v okresním městě nevedli vůbec špatně. „Mají spoustu šikovných kluků, kteří se ve vyšší soutěži určitě neztratí. Záleží ale na nich, zda budou mít ambice si zahrát s lepšími soupeři,“ vysvětluje Masařík. „Taky bychom přivítali nějaký příliv mládeže. Máme však nepříjemný poznatek, že děti v pubertě ztrácí o sport zájem. V této věkové kategorii nemáme žádný tým. Což je určitě škoda“, dodává na závěr trenér, který až do loňské sezony za Sokol aktivně nastupoval.

JANA VALIŠOVÁ