Mezi největší favority patří mistr Evropy v juniorech do 21 let a 85 kilogramů Šimon Polák, vicemistr Evropy do 18 let a 70 kilogramů Adam Číp, vicemistr v kategorii nad 65 let a nad 100 kilogramů Jaroslav Sládek, vicemistr mezi muži do 60 kilogramů Ondřej Raška a v kategorii do 100 kilogramů bronzový Václav Vaculovič.