Máme tradiční české Vánoce, 24., 25. a 26. prosince věnuji čas rodině, jezdíme po návštěvách. Všechno máme blízko, moje rodiče i manželčinu rodinu, tyhle dny mám zarezervované pro sebe a své blízké. Nemůžu ani do lesa, to jsem stihl v pondělí, ve středu máme vyhlášení Sportovce roku v Praze. Vždycky je to hektické, ale nechybí stromeček nazdobený v obýváku, kapr a bramborový salát.

Jste myslivec, ale na štědrovečerní tabuli dostane přednost ryba?

Když jsme někde v cizině, dáváme si mořské plody, to milujeme, co se týká dovolené u moře. Na našem stole nesmí chybět ani zvěřina, ale o Vánocích je to klasika, český kapr, bramborový salát, hrachová polévka na oběd. Děcka se těší, že uvidí zlaté prasátko, takže nejí maso, ale nevím, zda to dodržím.

Vynecháte maso na Štědrý den?

Problém je, že si to občas neuvědomím, zakrojím kus salámu nebo uzené na snídani a pak zlaté prasátko nevidím. (smích) Děcka o tom mluví celý týden, takže se budu snažit taky vydržet. Občas to je těžký oříšek, ale den se dá zvládnout.

Užije vás i na cukroví?

Naše mamka pekla každý víkend buchty, takže sladkého jsem za celý život přejedený, ale určitě si trochu dám, neodmítnu. Něco tam v krabičce máme, něco dostaneme po návštěvách, takže za ty dny do sebe nějaké cukroví nahážu. (úsměv)

Hlídáte si přes Vánoce váhu?

U nás to není jako u atletů. Pět kilo nenaberu, ale třeba dvě kilča, což se dá se lehce vrátit do normálu, to jsou taková rychlá kila. Mezi svátky pohybu tolik nebude, člověk chodí spíš po návštěvách, kde budou různé nástrahy v podobě chlebíčků nebo jednohubek. Všeho možného ochutnávání se nevyhnu, ale nějakou linii udržovat striktně nemusím.

Jaké pohádky u Liptáků poběží přes Vánoce?

Těšíme se celý rok, že se podíváme na pohádky, samozřejmě nechybí klasika S čerty nejsou žerty, máme rádi filmy s Tomášem Holým. Uděláme si popcorn, děcka se převléknou do pyžama a díváme se. Je to zásluha za celý rok shonu a práce. Děcka určitě nebudou chtít spát, ale dívat se na televizi. Když mají volno, dostat je do půl deváté do postele se moc nedaří, chtějí vydržet aspoň do devíti, ale pak usínají v obýváku a přenášíme je do pokoje. Ovšem mají výjimku, než zase nastolíme školní režim po Novém roce, což potom bude trochu trvat.

Dodržujete ještě nějaké vánoční tradice?

Na Štědrý den dopoledne chodíme krmit do lesa, něco dát zvířátkům do krmelců, to je naše tradice. Děcka se už ráno těší na stromeček, celý den mluví, jak půjdou pro dárky, takže vymýšlíme program. Vezmeme psa a celá rodina vyrazí něco dát zajícům, bažantům a srnkám, krmení a vodu do krmelce v Rajhradicích.

Jaký dárek na Vánoce vám stále udělá radost?

Manželka má problém s tím, co mi koupit, takže jí dám takovou nápovědu. Většinou uvítám doplňky do lesa, myslivecké věci, nové oblečení a tak dále. Už jsem ovšem ve věku, že mi dělá radost, když ji vidím v očích našich dětí. Jsme tady spíš pro to, abychom dělali radost mladým. Jak ji vidím u nich, jsem šťastný taky.

Jak u vás bude vypadat silvestrovská oslava?

Ještě nemáme letos nic naplánovaného. Nevím, jak to bude s hlídáním, máme pejska na vozíku, takže se o něj taky musí někdo postarat. Zatím jsme to neřešili, ale mám doma vinný sklípek a jednou už jsme s klukama u nás dělali oslavu, když byla děcka u babičky na hlídání. Záložní plán máme, nudit se určitě nebudeme. (úsměv)

Dáváte si do nového roku předsevzetí?

Nedávám, nemám pevnou vůli, takže jsem to rovnou zavrhl. Když něco chci, můžu to udělat kdykoli, ne k novému roku. Pokud bych si řekl, že budu třikrát týdně běhat, po čtrnácti dnech mě to přestane bavit. Nic si neslibuji a nedělám si falešné naděje. V dnešní covidové době je největší přání, ať jsme všichni šťastní a zdraví, ostatní pak přijde samo. Zdraví si člověk nekoupí. Když si ho přejeme, neříká se to jen tak, opravdu to myslíme upřímně. Pokud je člověk zdravý, je i šťastný a nemusí řešit spoustu problémů.