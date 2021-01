Jak jste se dostala právě k vrhům?

Ve druhé třídě jsem asi rok zkoušela hrát ping-pong a v devíti letech jsem se dostala k basketu. Začínala jsem v Lanžhotě, pak jsem hostovala v mládežnické lize za Kyjov. V šesté třídě jsem začala chodit do sportovní třídy na Slováckou. Když bývaly atletické závody, tak mojí disciplínou byly běhy na střední tratě. Ale kvůli basketu jsem mívala často zraněné kotníky. Pak mi na nějakých závodech řekli, ať zkusím kouli a tam si mě všiml můj bývalý trenér Ladislav Klim. Kombinovala jsem vytrvalost a vrh koulí, pak jsem si na tréninku vyzkoušela i disk, kde trenér viděl můj potenciál. Po půl roce trénování jsem byla na žákovském mistrovství republiky pátá. Od té doby jsem se začala víc věnovat disku a kouli. Basketbal ještě taky hrávám, loni jsem nastupovala za Lanžhot v oblastním přeboru. Je to příjemný doplněk během zimy. U atletiky mi chybí kolektiv, a to si vždycky nahradím při basketu. Atletika je pro mě ale prioritou.

Na vrhačku působíte dost subtilně. Je to velký handicap? Čím chybějící kilogramy nahrazujete?

Handicap to je. Hlavně se to projevuje u koule. U disku to až tak velká nevýhoda nemusí být. Ten je víc o technice. Chybějící kilogramy doháním „párou“ a švihem v ruce, což asi mám. Snažím se pracovat hlavně na technice, ať své závodní pokusy provedu tak, jak mám. Pokud není hod technicky správně, tak by mi nejspíš ani vyšší hmotnost nepomohla.

Nezvažovala jste i jiné atletické disciplíny?

Vždycky mě lákal sedmiboj, ale mám strach z překážek, které jsou jeho součástí. Během sezóny si vždycky zkouším i další atletické disciplíny. Loni jsem při extralize na Kladně běžela čtvrtkovou štafetu. Hostuji na Slovensku za ŠOG Nitra a tam pravidelně chodím kombinaci disk, koule a trojskok. Minulou sezónu jsem si zaběhla i 3000 metrů překážek, což je na vrhačku trošku netradiční.

Máte nějaké vysněné sportovní cíle?

V každé sezóně mám vždy za cíl překonávat si své osobní rekordy a zatím se mi to daří. V disku je mojí nejbližší metou padesátimetrová hranice. Kouli mám jen doplňkovou a nevěnuji jí tolik tréninků, takže tam bych chtěla ustálit výkonnost kolem čtrnácti metrů.

Co bylo hlavním důvodem vašeho přestupu z Břeclavi do Brna, kde závodíte za Olymp?

Hlavním důvodem byla motivace se zlepšovat. Za Olymp závodím v extralize, kde musím podávat výkony pod tíhou výsledků ostatních závodnic, které jsou na vrcholné úrovni. V Olympu jsem od roku 2016, kde jsem nejprve závodila za dorostenecká i juniorská družstva a současně nastupovala v lize žen za Břeclav. Teď jsem druhým rokem v Brně nastálo. Nadále však trénuji na atletickém stadionu v Břeclavi.

Největší úspěchy Evropský pohár juniorských družstev – 3. místo v hodu diskem Mistrovství ČR do 22 let – 2. místo v hodu diskem a 3. místo ve vrhu koulí Mistrovství ČR juniorů – dvě 3. místa v hodu diskem a 3. místo ve vrhu koulí Mistrovství ČR dorostu - 3. místo v hodu diskem a 2.místo ve vrhu koulí Mistrovství ČR dospělých – 4. místo v hodu diskem Mistrovství Slovenska družstev - dvakrát 1. místo v hodu diskem

Čemu se věnujete kromě sportu?

Studuji Masarykovu univerzitu v Brně, obor management sportu, takže od sportu si moc neodpočinu ani ve škole. Když chci od trénování úplně vypnout, tak si ráda přečtu knížku, nebo jedu někam na výlet.

Jak trénujete v době pandemie?

Taťka, který je zároveň můj trenér, mi doma připravil takovou provizorní posilovnu, kde momentálně trénuji. V rámci možností mi pan Chlumecký (předseda atletického oddílu TJ Lokomotiva Břeclav - pozn. red.) vychází vstříc a umožňuje mi trénování na stadionu Lokomotivy. Situace je složitá pro všechny, ale obrovskou nevýhodou je, že na jižní Moravě není žádná atletická hala, kde bych mohla trénovat i mimo pandemii.

Jaké máte sportovní plány pro rok 2021?

Ráda bych byla hlavně zdravá. V tomto roce bych měla mít jako vrcholy mistrovství republiky dospělých, které se bude konat ve Zlíně, a také budu mít svůj poslední domácí šampionát do 22 let. Přímo v Břeclavi se 5. září uskuteční mistrovství republiky extraligových družstev, kde budu tedy závodit na domácím stadionu. Tak věřím, že se lidé přijdou podívat a podpoří nás. Letos by se mělo konat také mistrovství Evropy do 23 let a letní světová univerziáda. Tak uvidím, jestli se mi podaří hodit nějaký limit…