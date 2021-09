Mezi šesti mužskými a šesti ženskými celky sice týmy pořádající břeclavské Lokomotivy chybí, ale něketří odchovanci klubu se představí v dresech jiných účastníků. Jedním z nich je i Leona Vargová, jedenadvacetiletá vrhačka ve službách Olympu Brno. „V prvním extraligovém kole jsme skončily na druhém místě, ve druhém jsme byly třetí. Takže určitě chceme opět skončit na medailové pozici,“ prozrazuje týmový cíl.

Ten individuální je ještě o něco smělejší. „Chtěla bych si v disku hodit osobák. Myslím, že je to reálné. Výhodou pro mě může být, že znám velmi dobře kruh, jsem zvyklá na zdejší povrch. A v hledišti budu mít malý fanklub, přijít by se měli podívat i moji prarodiče,“ vypočítává Vargová malé bonusy startu ve známém prostředí.

Před sezonou toužila překonat padesátimetrovou hranici, která už je známkou vysoké kvality. Začala slibně, když už v květnu si v Ostravě zlepšila osobní rekord na 47,81 metru. Jenže ten už dál vylepšit nedokázala. Měla obdivuhodně vyrovnanou výkonnost s hody okolo 46 a 47 metrů, jenže ne a ne to ulítnout. „V tréninku už jsem k padesátce hodila, snad to alespoň jednou konečně poletí i v závodě,“ přeje si.

O víkendu se pozitivně naladila druhým místem na mistrovství republiky do 22 let, šesté místo ještě přidala ve vrhu koulí, v němž se letos zlepšila na 13,51 metru. „Kouli beru jako doplňkovou disciplínu. Kdyby se podařil osobáček, tak by jistě potěšil, ale hlavně půjde o body pro tým,“ dodává ke své „béčkové“ disciplíně studentka Masarykovy univerzity v Brně.