V sobotu hostila Česká republika poprvé mistrovství Evropy v halovém veslování. Závodů na veslařských trenažérech se v Praze zúčastnili závodníci z jednatřiceti zemí, přičemž mezi těmi méně známými byli například i veslaři z Faerských ostrovů.

Slovácký veslařský klub vyslal na tuto významnou sportovní akci, v jejímž rámci se jelo také oficiální mistrovství České republiky, čtyři závodníky z různých kategoriích.

Nejprve do bojů zasáhla Markéta Nedělová, která si v kategorii žen dojela na mistrovství republiky pro šesté místo. Závod se už tolik nepovedl jejímu bratrovi Daliboru Nedělovi, který závodil v kategorii mužů do třiadvaceti let. Ve stejné kategorii se umístil Aleš Pospíšil z břeclavského klubu na 14. příčce a v rámci mistrovství ČR to bylo potom velmi pěkné 9. místo.

Skvělý finiš

Poslední břeclavskou zástupkyní byla Karla Knötigová, která letos vstoupila do kategorie juniorek, takže závodí také s děvčaty o rok staršími. Díky horšímu klimatu v hale se jí moc nepovedl vstup do šampionátu, konkrétně v dvoukilometrovém závodu nedosáhla na svůj osobní čas. Vše ale napravila v závodu na 500 metrů, který se jel pouze hodinu po prvním startu. Nadějná břeclavská juniorka se dokázala zkoncentrovat na tento závod tak, aby ho zajela co nejlépe. Nakonec vybojovala druhé místo, a získala tak na mistrovství Evropy stříbrnou medaili. Porazila ji pouze závodnice z Maďarska.

„Hned po projetí cílem jsem byla hrozně překvapená a šťastná, protože ještě do posledních metrů tratě jsem byla pořád na třetím až čtvrtém místě, ale pak jsem si dala finiš a ono to vyšlo. Fakt mě to dost překvapilo,“ uvedla šťastná Knötigová.

Velkého úspěchu dosáhla taé odchovankyně břeclavského veslařského klubu Magdaléna Novotná, která v současné době závodí za Pardubice, kde také úspěšně studuje na gymnáziu. V kategorii juniorek byla na trati 2 km celkově třetí a zároveň nejlepší mezi Češkami, takže si z Prahy odvezla hned dvě medaile.

Rovněž Lukáš Helešic, který nyní závodí za Duklu Praha zajel na trati 2 km skvělý výsledek, na evropském šampionátu byl celkově šestý, ale z mistrovství České republiky má bronzovou medaili.

Slávka Kouřilová