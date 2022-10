Ale vážně: aby v zápasech mohl prodat, co umí nejlépe, musí vedle něj být nápaditý tvůrce a především parťáci se zodpovědností při bránění. „Vědí, že to občas přeženu vepředu a nestihnu se vrátit,“ vysvětloval Zbořil.

FOTO: Břeclavští softbalisté vyhráli svůj první titul. Ve finále porazili Most

Jen v úvodních sedmi zápasech tohoto ročníku měl ruce nad hlavou jedenáctkrát. „Góly jsou pro mě závislostí. Díky nim mě florbal naplňuje. Současně se ale snažím hrát co nejvíce pro tým tak, abych plnil to, co po mě chtějí trenéři,“ vyprávěl.

A současně připustil, že v dosavadní kariéře měl vždy štěstí na spoluhráče. „Servírovali mi přihrávky takovým způsobem, že jsem byl nucený akce zakončovat,“ řekl.

První florbalovou ligu na jihu Moravy letos hraje šest týmů, kromě brněnských celků jako Bulldogs nebo Hattrick také Znojmo.

VÝSLEDKY JIHOMORAVSKÝCH TÝMŮ, 7. KOLO

Bulldogs Brno – Florbal Ústí 4:7

FBC Letka – Znojmo 8:4

Troopers – Sokol Brno Gullivers 11:8

Hattrick Brno – Aligators Klobouky 4:3 p.n.