V něm zdolal někdejšího lékaře fotbalistů Zbrojovky Pavla Daňka. „Je to jako vítězství Radka Pelikána, tedy obrovské překvapení,“ připomněl Bubniak pět let starý triumf nohejbalového parťáka. „Hlavně jsem si to sem přijel užít, potkat lidi, se kterými se celý rok nevidíme. Panuje tu vánoční pohodová atmosféra, zažijeme spoustu legrace a moje výhra je pouze nadstavba. To už se nikdy nestane,“ usmál se Bubniak.

V semifinále prošel přes obhájce prvenství, televizního reportéra Tomáše Lachmana. „Je podle mě tak o deset tříd jinde, ale porazil jsem ho jen hlavou. Řekl jsem Lachecovi, že ho porazím jako tenkrát před deseti roky a vyšlo to. Hlavou jsem vyzrál i ve finále na Pavla, nezahrál žduchy, které by jinak zahrál každý,“ přiblížil Bubniak svůj recept k úspěchu.

Lachman v boji o třetí místo zdolal kolegu z novinářské branže Jana Hrabálka.

Také letos se v Ponětovicích sešla řada sportovních osobností, legendy Zbrojovky Karel Jarůšek či Jan Kopenec, legenda hokejové Komety Jaromír Meixner nebo třeba populární herec Václav Svoboda. „Mně stačí, když mám jednu povinnou výhru. Když si jdu teď něco zahrát, hlavně se chci pobavit, je mi jedno, zda vyhraju, nebo prohraju. Možná když mi bylo deset let, tak jsem nerad prohrával, teď je to jiné,“ komentoval v dobrém rozmaru své vystoupení na turnaji Kopenec, československý šampion se Zbrojovkou Brno z roku 1978.

Hodně pozornosti jako obvykle strhával bývalý fotbalista a populární trenér Petr Uličný. „Je to krásná akce, na kterou se strašně těším, potkávám tady velké kamarády, sportovní legendy. Snažím se být nad stolem co nejlepší, jednou jsem turnaj vyhrál, ale tentokrát jsem prohrál ve čtvrtfinále. Nevadí. Vždy se sem těším a přeji si, ať se tady zase setkáme příště,“ vzkázal Uličný.

Za zrodem turnaje stáli brněnští novináři v čele se Zdeňkem Hrančíkem, který zemřel na Štědrý den. Bylo mu 88 let. „Zdeněk byl vždy u toho, loni ho sem dcera přivezla, strávil tu s námi dvě hodiny a byl moc spokojený. Domluvili jsme se, že ho letos doveze zase, bohužel 24. prosince umřel. Už se na nás dívá shora. Před začátkem turnaje jsme drželi minutu ticha,“ uvedl předseda pořádajícího Billard Clubu Ponětovice a organizátor klání Vladimír Burian.

Na turnaji se za dobu konání vystřídaly osobnosti řady sportů, fotbalové ikony Ivo Viktor, Jaromír Blažek, cyklista Jiří Škoda, basketbalisté Jiří Okáč nebo Kamil Brabenec. „Děláme turnaj mezi Vánocemi a Silvestrem, aby se sešli kamarádi, trochu se vydýchali po svátcích a pobavili se,“ vysvětlil Burian.

Za tři dekády konání turnaje vidí narůstající kulečníkovou úroveň. „Ze začátku ani někteří nevěděli, jak co hrát, dnes dělají těžké strky. Úroveň šla strašně navrch a někteří by mohli hrát závodně, přitom by neudělali ostudu,“ ocenil nadšené hráče Burian.