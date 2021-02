Volejbal patří ke sportům, které jsou současnými vládními restrikcemi hodně poškozené. Minulý týden bylo na zasedání Správní rady Českého volejbalové svazu přijato usnesení o ukončení všech mistrovských soutěží mimo UNIQA volejbalovou extraligu žen a mužů. To znamená konec sezony pro všechna družstva na Břeclavsku.

Předloni slavily mladší žákyně Lokomotivy Břeclav titul vicemistryň republiky. Letos si moc volejbalové radosti neužily. | Foto: David Korda

V letošní sezoně si neprofesionální volejbalisté mnoho zápasové radosti neužili. Většinou stihli odehrát jen pár kol na podzim a pak konec. "Bohužel jsme s tím už tak trochu počítali, že budou soutěže ukončené. Je to obrovská škoda. Třeba naše juniorky letos měly nabírat zkušenosti v první lize, které pak měli využít v následující sezoně. A v prvních zápasech se jim dařilo, vypadalo to hodně slibně. Nemohu ale asi vypíchnout jednu kategorii, kde by nás předčasné ukončení sezony postihlo víc. Je to špatně pro všechny. Mrzí nás hlavně to, že děti nemohou v současné době sportovat," uvedl Ivan Rylich, předseda Lokomotivy Břeclav.