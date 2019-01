Charvátská Nová Ves – Podruhé a naposledy v tomto ročníku se utkaly dva volejbalové kluby na Břeclavsku. Duhovka versus Lokomotiva FOSFA. Dva břeclavské volejbalové kluby si střihly dvojzápasové derby v první třídě krajského přeboru při 25. a 26. kole soutěže.

Břeclavské volejbalistky. Ilustrační foto. | Foto: David Korda

Souboj předních jihomoravských klubů hostila Duhovka v tělocvičně v Charvátské Nové Vsi. Výhodu domácího prostředí ale využít nedokázala. Z triumfů v obou duelech se radovaly hráčky mírně favorizované Lokomotivy.



Aktuálně druhý celek první třídy Jihomoravského krajského přeboru si poradil s městským rivalem jak v dopoledním, tak odpoledním utkání v poměru 3:1. „Se zápasy jsem spokojený kromě těch dvou setů, které jsme prohráli. První jsme nezvládli, když jsme nedosáhli potřebné kvality na podání. Od druhé sady se začal obraz hry měnit k našemu obrazu,“ zmínil trenér Lokomotivy Ivan Rylich.

Pavel Obr z Duhovky logicky příliš spokojený nebyl. „Dopředu jsem tušil, jak to dopadne. Máme zraněné dvě důležité hráčky, Bábíčková navíc nastoupila do zápasu i přes zranění se sebezapřením. Nedařilo se nám především směrem do útoku a také jsme se hledali na servisu a občas i na příjmu,“ hodnotil Obr.



Známé soupeřky i vyšší návštěva



Vstup do prvního utkání přitom lépe vyšel domácímu týmu, tabulkově o dvě příčky pozadu za Lokomotivou. První set získala Duhovka v poměru 25:21, zbytek duelu ale patřil mírnému favoritovi, který zvítězil následující tři sety.



V odpolední odvetě se Duhovce podařilo ukořistit ve svůj prospěch třetí set, kdy zvládly divokou koncovku a zvítězily 28:26. Jinak i druhé partii vládla Lokomotiva, která dokráčela k další čtyřsetové výhře. „Myslím, že druhý zápas víceméně kopíroval ten první, i když byl trochu vyrovnanější. Jenom s tím rozdílem, že soupeř už si trochu zvykl na naši hru a dokázal se ji více přizpůsobit,“ podotkl Rylich.



Zástupci obou týmů si všimli nevšednost utkání. „Samozřejmě bylo evidentní, že se jedná o derby. Oba týmy hrály nadoraz,“ sdělil Obr. Jeho slova potvrdil i Rylich. „Zahlédl jsem i tváře, které normálně na volejbal nechodí. Na návštěvě se to určitě projevilo. Navíc některé hráčky Duhovky nastupovaly dřív za nás, takže tam byly i osobnější vazby. My jsme to na rozdíl od podzimních zápasů dokázali z hlavy úplně vypustit,“ potvrdil Rylich.



Oba týmy se poprvé v sezoně střetly na konci října. Tehdy v hale Lokomotivy se celky rozešly s bilancí jedné výhry a jedné prohry, tentokrát měla bitva dvou břeclavských klubů jasného vítěze. V tabulce se po víkendu nic nemění. Lokomotiva zůstává druhá s velkou ztrátou na čelo, Duhovka zůstává po bodově sporém víkendu čtvrtá.



Duhovka Břeclav – Lokomotiva FOSFA Břeclav 1:3 (25:21, 15:25, 6:25, 15:25)

Duhovka Břeclav - Lokomotiva FOSFA Břeclav 1:3 (16:25, 20:25, 28:26, 20:25)



VÁCLAV PETRŮ