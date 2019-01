Jižní Morava - Motoristický svátek, budoucí hvězdy NHL nebo přední výškaře uvidí v začínajícím roce sportovní fanoušci na jižní Moravě.

Velká cena České republiky silničních motocyklů na brněnském Masarykově okruhu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Hustopečské skákání (26. ledna 2019)

Nejlépe hodnocený český specializovaný atletický mítink napíše v sobotu 26. ledna jubilejní dvacátou kapitolu. Do Hustopečí se opět sjedou přední světoví výškaři jako například halový mistr Evropy Sylwester Bednarek nebo stříbrná olympijská medailistka ve skoku vysokém Mirela Demirevová. „Doufám, že tak kvalitnímu startovnímu poli bude odpovídat i vítězný výkon,“ uvedl ředitel závodu Zbyněk Háder. Symbolický poslední skok po ukončení kariéry předvede nejlepší český výškař posledních dekád Jaroslav Bába. Akci bude moderovat olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle.

Grand Prix České republiky (4. srpna 2019)

Nejnavštěvovanější každoroční sportovní akce v Česku nechybí v kalendáři mistrovství světa silničních motocyklů. Tradiční problém s peněžním pokrytím opět nezamezí velké sportovní události a Brno se na začátku srpna stane na víkend centrem motocyklového světa. Grand Prix České republiky bude desátou Velkou cenou sezony.

Loni na Masarykově okruhu zazářil v Moto3 Jakub Kornfeil, který dojel třetí. Pětadvacetiletý jezdec z Rohatce na Hodonínsku může pozici ještě vylepšit, v nadcházejícím ročníku chce jako nejstarší pilot nejnižší kubatury zasáhnout do boje o mistrovský titul a vavřín z brněnské Grand Prix bude velké lákadlo.

Spravit chuť si na domácí trati hodlá brněnský jezdec Karel Abraham, který loni dojel v MotoGP až osmnáctý. Teď má v novém týmu slíbenou konkurenceschopnější motorku, a tak vyhlíží lepší sezonu. „V každém případě chci určitě pravidelně bodovat. Pokud se nám povede občas dojet v desítce, půjde o skvělý úspěch,“ zmínil brněnský pilot, jenž právě slaví devětadvacáté narozeniny.

Hlinka Gretzky Cup (6.-10. srpna 2019)

Pro Kanadu je prestižnější než mistrovství světa v dané věkové kategorii. Zářili na něm Sidney Crosby nebo Alexandr Ovečkin, nedávno také David Pastrňák či Martin Nečas. Memoriál Ivana Hlinky hokejových reprezentací do osmnácti let se po roční odmlce má opět vrátit do Břeclavi.

Po dohodě českého a kanadského svazu již pod názvem Hlinka Gretzky Cup a s pravidelnou rotací turnaje, v lichých letech se hraje v Česku a na Slovensku, v sudých v Kanadě. Před zastávkou turnaje v zámoří si břeclavské publikum užívalo medailových časů. Před třemi lety slavili Češi zlato, rok poté překvapivé stříbro podceňovaného družstva. „Kdyby nám před turnajem někdo řekl, že postoupíme do finále, brali bychom to všemi deseti,“ sdělil tehdy brankář Lukáš Dostál. V Kanadě skončili Češi pátí, zafunguje kouzlo břeclavského ledu?