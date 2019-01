Břeclav – Po zlepšených výkonech na hřištích soupeřů chtěli druholigové volejbalisté Tatranu Poštorná oplatit dvě podzimní porážky Vyškovu, což se ale nepovedlo.

„Nebyli jsme schopni razantního útoku a zmatkovali jsme v postavení při obraně v poli, kdy vázla komunikace a hráči na sebe nedokázali reagovat. Také stavění bloku krajními hráči nebylo vůbec ideální,“ viděl důvody dvou porážek 1:3 na sety domácí kouč Michal Marek u svých svěřenců.

Vyškov se rychle dostal do herní pohody, hrál uvolněný, chytrý a nepříjemný volejbal postavený na chytrosti. Nebylo vůbec znát, že věkový průměr hráčů hostí se blížil čtyřicítce.

Poštorné nelze upřít snahu a bojovnost, ale herní křeč hráči nedokázali překonat, někteří i předčasně rezignovali.

„Hráčům se dá odpustit cokoli, ale ne herní nekázeň zásadního typu, kdy se jasně řekne, co se bude hrát, jak se to má provést, a oni si nakonec udělají, co sami chtějí. Toto limituje zejména mladší hráče, ale nevyhnou se tomu i zkušení,“ káral poštorenské volejbalisty jejich trenér.