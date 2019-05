Letošního mistrovství Evropy ve Windsurfingu se zúčastnilo 92 závodníků ze 16 zemí. Závodní komisi pod taktovkou hlavního rozhodčího Marka Pavlovského se podařilo odstartovat 13 velmi kvalitních rozjížděk. Celý závod panovaly skvělé povětrnostní podmínky, které však v prvních dvou dnech provázelo extrémně studené počasí.

Prvních šest rozjížděk bylo pro všechny na vodě velmi náročných. Pořadatelé se snažili pro závodníky co nejlépe vylepšit podmínky na břehu – zajistili vytápění do party stanu, při příjezdu na břeh byl pro závodníky připraven horký čaj. Třetí závodní den přišla očekáváná změna počasí, den bezvětří a odpočinku a relaxace pro závodníky i rozhodčí. V pátek a sobotu si pak už nikdo nemohl přát lepší počasí – výrazné oteplení a vítr do 8 m/s. Závodníci mohli zimní variantu oblečení vyměnit za lehké modely a mistrovství Evropy se celé rozjasnilo.

Od prvního dne v hlavní kategorii a absolutním pořadí jasně dominoval sedminásobný účastník olympijských her Joao Rodrigues z Portugalska, v kategorii žen dělal domácím fanouškům od prvního startu velkou radost bezchybný závod Jany Slívové.

V konečném pořadí se z českých závodníků do první desítky ještě vešli na pátém místě Karel Lavický a na sedmém Petr Kučera.

Mistryně Evropy Jana Slívová byla pochopitelně spokojená. „Makala jsem, připravovala se a moc jsem si přála doma uspět. Mám obrovskou radost a moc děkuji všem, co mi fandí a podporovali mě. Mistrovství Evropy pro mě bylo výbornou zastávkou na mé sportovní cestě. Byl to skvěle zorganizovaný závod a skvělá příprava pro kvalifikaci na olympiádu, která mě letos čeká na Gardě," uvedla šťastná vítězka.

Pořadatelem akce byla ČWA, spolupořadateli ČSJ a YC Dyje Břeclav. ME proběhlo za finanční podpory MŠMT, pod záštitou hejtmana JMK JUDr. Bohumila Šimka a za spolupráce s obcí Pavlov.