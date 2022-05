Kdo přežije se z ostrova přesouvá do Brna. Šestadvacetiletý Nathan Christián Dzaba a o sedm let starší Adam Raiter se utkají při velkolepé bitvě ve Winning Group Areně, tedy ve stánku hokejové Komety.

Teď mají čas se připravit na nejtvrdší zkoušku, v Brně se střetnou 17. září. „Věřím, že to bude zajímavé pro všechny fanoušky, kteří je sledovali v reality show. Oba dva jsou zajímavé osobnosti, fyzicky velmi dobře připravení. A bude zajímavé sledovat jejich cestu do klece. Znovu to k Oktagonu přiláká i nové fanoušky a Nathana i Adama to ukáže ještě jako daleko zajímavější osobnosti. Měli spolu poměrně velký fyzický souboj při Survivoru a jejich vzájemný zápas bude mít určitě velký náboj,“ uvedl Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon a moderátor show Survivor Česko & Slovensko.

Šlágr přeboru v režii Brňana z Bosny. Čekám na šanci v nároďáku jako tygr, říká

Vrcholem brněnského galavečeru bude duel o titul ve střední váze, v němž se střetnou obhájce mistrovského pásu Patrik Kincl a francouzský vyzyvatel Alex Lohoré.

Lístky na turnaj Oktagonu v Brně už jsou v prodeji.