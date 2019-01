Břeclav - Z kádru nováčka druhé ligy až na vrchol tabulky slovenské extraligy. Taková je nejbližší cesta břeclavské volejbalistky Lenky Fabikovičové.

Břeclavská volejbalistka Lenka Fabikovičová (vepředu) | Foto: DENÍK/Michal Čejka

Její hostování ve špičkovém slovenském týmu není dílem několika posledních dnů. Jednání začala už po konci minulé sezony. „Senický trenér potřeboval zkušenou hráčku do mladého týmu. Dohodli jsme se, že polovinu sezony odehraju u nás, protože jsem chtěla holkám pomoct ve druhé lize,“ vysvětlila šikovná smečařka.



Pro zkušenou hráčku je to především výzva. „Především v mém věku,“ usmívala se Fabikovičová. „Má to pro mě úplně jiný náboj. I tréninkový proces je úplně jinde. Senica je profesionální klub s perfektním zázemím.“



Čtyřiatřicetiletá hráčka však ihned upozorňuje, že delší působení mimo svůj domov neplánuje. V Břeclavi je zkrátka doma. I přesto, že úroveň jejího nového působiště je srovnatelná s průměrem české extraligy. Tu si bez deseti centimetrů dva metry vysoká hráčka kdysi zahrála.



Dva roky hájila barvy Frýdku–Místku. „Mám tu práci, navíc jsem už vázaná v klubu jako trenérka. Určitě se vrátím, je to krátkodobá záležitost,“ vysvětluje Fabikovičová.



Ta je zatím nadmíru spokojena s výsledky, které její Lokomotiva coby nováček ve druhé lize předvádí. „Myslím, že je to maximum, co zatím můžeme dosáhnout. Chtěla jsem jim ze začátku pomoct, teď se holky můžou těšit, že jim konečně uvolním místo,“ uzavřela s úsměvem nejzkušenější hráčka týmu.



S Lokomotivou se pro letošní sezonu rozloučí 5. prosince proti rezervě Frýdku.