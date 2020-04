Velká nejistota panuje u Žabin, se čtrnácti tituly nejúspěšnější tým samostatné české ligy může zabřednout dokonce do existenčních problémů. „Situace je špatná. Naše partnery situace zasáhne, takže už nejspíš nebudou mít na podporu basketbalu. Mnohem méně peněz půjde také přes dotace. Vyhlížíme, jak se vše vyvine a doufáme, že si zahrajeme aspoň českou ligu,“ přiznal starosti manažer klubu Radek Šír.

Za normálních okolností se přitom brněnský celek chtěl v nadcházejícím ročníku představit v prestižním EuroCupu. „Na to už teď nemyslíme. V pondělí máme jako vedení setkání a budeme řešit, co bude dál. Záleží ale, jak se situace vyvine. Když to půjde, chceme udržet pohromadě kostru kádru, kterou máme stabilní už několik let,“ poznamenal Šír.

V Králově Poli načrtly čtyři varianty vývoje, dvě z nich počítají s tím, že si celek i v nadcházejícím ročníku zahraje kromě české ligy znovu i EuroCup, dvě poté pouze s účastí v domácí nejvyšší soutěži. „Všichni naši partneři nám říkali, že chtějí pokračovat, přesto musíme počítat s omezeními, kraj pravděpodobně zruší dotační program. Počítáme, že rozpočet pro A tým snížíme o třetinu, mládeže se to nijak nedotkne,“ ujistil manažer KP Richard Foltýn.

V minulém ročníku brněnský celek vystoupil z vlastního stínu v EuroCupu, když poprvé vyhrál tři zápasy a jen těsně ho minul postup ze skupiny.

Ve druhém nejprestižnějším evropském poháru se zatím míní objevit i v nadcházejícím ročníku. „EuroCupu se nezříkáme, ale nebudeme ho přihlašovat za každou cenu. Počkáme, jak se celá situace vyvine. Je vůbec otázka, zda se evropské poháry v příští sezoně uskuteční, vše se také bude odvíjet od toho, jak to bude s našim rozpočtem, jakou se nám podaří získat podporu od města a sponzorů,“ uvedl Foltýn.

Otázná je také budoucnost cizinek, které patřily v uplynulém ročníku k pilířům královopolského celku. „Není vůbec jasné, jestli zahraniční hráčky budou moct v nadcházející sezoně přicestovat. Proto jsme v kontaktu hlavně s českými hráčkami a s těmi ze Slovenska, které mají bydliště v Česku. Cizinky přijdou případně na řadu jako poslední a po žádné nové zahraniční hráčce se teď nedíváme,“ přiblížil první muž královopolského celku.

Zatímco například fotbalisté Zbrojovky a Líšně se dnes po víc než měsíční pauze vrací k tréninku, basketbalistky si na návrat ještě musejí počkat. V Žabinách očekávají možný návrat k tréninku na počátku léta. „K 8. červnu mají přijít ta další uvolnění, tak případně potom se dá uvažovat o tréninku,“ řekl Šír.

V Králově Poli rovněž vyhlíží hektické léto. „Jestli to dobře chápeme, tak se nyní otevírají pouze otevřené hrací plochy. Naše hala (ve Vodově ulici – pozn.red.) zůstává nadále zavřena. Hned, jak to půjde, se chceme sejít a máme naplánováno, že případně v červnu a červenci doženou holky tréninkový deficit a volno dostanou v srpnu na dva týdny,“ popsal Foltýn.

Hráčky se momentálně připravují individuálně. „Každá má plán od našeho kondičního trenéra. V tomto ohledu na tom budeme hodně dobře. Horší je to, že si holky nemůžou zaházet na koš ,“ líčil manažer Královopolanek.